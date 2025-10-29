Ganz privat: Zu Hause bei Starköchin Haya Molcho

Zwischen den Kochgängen gewährte sie zudem persönliche Einblicke abseits des Herds: Die Familie Molcho lebt seit rund 45 Jahren in einer Altbau-Villa am Wiener Stadtrand, in der sie gemeinsam mit ihrem Mann, dem weltbekannten Pantomimen Samy Molcho, und ihren vier Söhnen ihr Zuhause gestaltet hat.

Nach vielen Renovierungen strahlt das Haus eine warme, lebendige Atmosphäre aus – ein Ort, an dem Kochen, Familie und Gastfreundschaft auf natürliche Weise ineinandergreifen. „Wir haben hier wirklich gelebt“, erzählte Haya Molcho, und machte damit deutlich, wie sehr dieser Ort mit ihren Erinnerungen und ihrem Lebensweg verbunden ist.