Die Generation Z erfuhr, wie erfüllend Helfen ist

Großer Dank an die Engel im Alltag

Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics war aufgrund des beherzten Engagements voll des Lobes. „In den letzten Jahren wurden beim Projekt ‘72 Stunden ohne Kompromiss‘ in unzähligen Projekten drei Millionen Stunden an Freiwilligenarbeit geleistet. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen! Es ist ein eindeutiger Beweis, dass ihr nicht nur die TikTok-Generation seid, sondern auch jene Generation, die für die Gesellschaft einen konkreten Beitrag leisten will!“, streute er den emsigen Helfern Rosen.