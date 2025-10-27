Nach Fahrerflucht: Alkolenker wieder am Unfallort

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Nationalfeiertag kurz vor 19 Uhr in Velden. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle: Der 24-Jährige stellte sein beschädigtes Fahrzeug zu Hause ab, kehrte jedoch anschließend mit einem anderen Wagen zur Unfallstelle zurück, da er dort sein Mobiltelefon verloren haben dürfte.