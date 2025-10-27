Vorteilswelt
Handy vergessen

Nach Fahrerflucht: Alkolenker wieder am Unfallort

Kärnten
27.10.2025 06:42
Ein Alkotest wurde am Unfalllenker durchgeführt. Nicht nur wegen der leichten Alkoholisierung ...
Ein Alkotest wurde am Unfalllenker durchgeführt. Nicht nur wegen der leichten Alkoholisierung gibt es Konsequenzen (Symbolbild).(Bild: sos, Krone KREATIV)

Eine Havarie wollte ein 24-Jähriger in Velden vertuschen, stellte den Unfallwagen nach Hause, kehrte aber mit einem anderen Wagen noch einmal zum Unfallort zurück.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Nationalfeiertag kurz vor 19 Uhr  in Velden. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle: Der 24-Jährige stellte sein beschädigtes Fahrzeug zu Hause ab, kehrte jedoch anschließend mit einem anderen Wagen zur Unfallstelle zurück, da er dort sein Mobiltelefon verloren haben dürfte.

Als er wieder nach Hause zurückkam, wurde er von einer Polizeistreife angehalten, einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen und mit dem Unfallgeschehen konfrontiert.

Da beim Lenker Symptome einer Alkoholisierung festgestellt wurden, wurde ein Alkomatentest durchgeführt: Der 24-Jährige war leicht alkoholisiert. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Der Mann wird mehrfach angezeigt.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Kärnten

