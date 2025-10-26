Clasico in the ticker
LIVE: Offside! Next Real goal doesn’t count
Real Madrid won a spectacular Clasico on Sunday! The club of Austrian team player David Alaba, who was missing through injury, won 2-1 thanks to goals from Kylian Mbappe (22') and Jude Bellingham (43'). In the meantime, Fermin Lopez (38') equalized for the Catalans.
It was also a small revenge for the previous season, in which Real lost all four duels with their arch-rivals.
Mbappe misses penalty
Bellingham provided the perfect assist for Mbappe to make it 1-0. The visitors, whose squad was severely weakened and for whom Lamine Yamal was unable to shine, equalized through Fermin Lopez after winning the ball high up the pitch. At 2:1, Bellingham only had to finish from close range after a header from Eder Militao.
The victory for the Madrilenians, who were without the injured David Alaba, could have been even greater, but Mbappe failed to beat Barca goalkeeper Wojciech Szczesny with a penalty (52').
Wild final phase
Barcelona midfielder Pedri was shown a yellow card in the final stages. Immediately afterwards and even after the final whistle, there were scuffles between the two teams. Alaba was one of those who tried to mediate.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.