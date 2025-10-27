Der letzte Pinselstrich vom „Maler der Mörder“

Der preisgekrönte Gerhard Häupler hat sich in seinen letzten Lebensjahren auf das Malen von Verbrechern spezialisiert, um „das Böse“ zu zeigen. Eines seiner letzten Werke zeigt Wladimir Putin.
Häupler wer? Unbemerkt, unterschätzt, unbedankt hat sich der begnadete Wiener Künstler im 83. Lebensjahr von dieser Welt verabschiedet. Am Partezettel scheinen keine Hinterbliebenen auf. Dort steht lediglich ein Zitat von Louis-Fernand Celine: „Die Wahrheit ist eine endlose Qual. Die Wahrheit dieser Welt ist der Tod.“ Anzunehmen ist, dass die Verabschiedung am 5. November um 10.30 Uhr in der Feuerhalle Wien-Simmering mit weniger als fünf Trauernden stattfinden wird. Das hat sich Gerhard Häupler nicht verdient. Wiewohl der Mann menschenscheu war. Seine Skepsis, das ständige Hinterfragen, hat gegen das Rampenlicht gewonnen. Er ist als Sieger gegangen.
Der mehrfach ausgezeichnete und preisgekrönte Maler, der in jungen Jahren im Gefängnis Mithäftlinge porträtierte und später an der Wiener Kunstschule sein Hobby perfektionierte, kam bei einer Ausstellung mit Top-Anwältin Astrid Wagner in Kontakt.
„Sie hat vorgeschlagen, ein Porträt von Jack Unterweger anzufertigen“, sagte Häupler, dem nach Vorlage des fertigen Bildes die wenig charmante Diagnose „Zu dick“ zuteil wurde. „Also habe ich noch ein paar Unterwegers gemalt, bis sie zufrieden war.“ Das Werk ziert nun eine Wand in Wagners Kanzlei, wo auch die Konterfeis von Josef Fritzl und der Doppelmörderin Estibaliz C. hängen.
„Für mich war Häupler einer der genialsten Künstler überhaupt“, so Wagner: „Authentisch, stark. Gleichzeitig sensibel und zurückgezogen lebend. Eine echte Künstlerseele.“
Eines seiner letzten Werke: Wladimir Putin. „Die Bösen gehen mir nie aus!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.