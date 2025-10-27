Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kunstwelt in Trauer

Der letzte Pinselstrich vom „Maler der Mörder“

Burgenland
27.10.2025 18:00
Der Maestro in seinem Atelier in Wien-Floridsdorf.
Der Maestro in seinem Atelier in Wien-Floridsdorf.(Bild: Andi Schiel)

Der preisgekrönte Gerhard Häupler hat sich in seinen letzten Lebensjahren auf das Malen von Verbrechern spezialisiert, um „das Böse“ zu zeigen. Eines seiner letzten Werke zeigt Wladimir Putin.

0 Kommentare

Häupler wer? Unbemerkt, unterschätzt, unbedankt hat sich der begnadete Wiener Künstler im 83. Lebensjahr von dieser Welt verabschiedet. Am Partezettel scheinen keine Hinterbliebenen auf. Dort steht lediglich ein Zitat von Louis-Fernand Celine: „Die Wahrheit ist eine endlose Qual. Die Wahrheit dieser Welt ist der Tod.“ Anzunehmen ist, dass die Verabschiedung am 5. November um 10.30 Uhr in der Feuerhalle Wien-Simmering mit weniger als fünf Trauernden stattfinden wird. Das hat sich Gerhard Häupler nicht verdient. Wiewohl der Mann menschenscheu war. Seine Skepsis, das ständige Hinterfragen, hat gegen das Rampenlicht gewonnen. Er ist als Sieger gegangen.

Josef Fritzl
Josef Fritzl(Bild: Andi Schiel)

Der mehrfach ausgezeichnete und preisgekrönte Maler, der in jungen Jahren im Gefängnis Mithäftlinge porträtierte und später an der Wiener Kunstschule sein Hobby perfektionierte, kam bei einer Ausstellung mit Top-Anwältin Astrid Wagner in Kontakt.

Jack Unterweger
Jack Unterweger(Bild: Andi Schiel)

„Sie hat vorgeschlagen, ein Porträt von Jack Unterweger anzufertigen“, sagte Häupler, dem nach Vorlage des fertigen Bildes die wenig charmante Diagnose „Zu dick“ zuteil wurde. „Also habe ich noch ein paar Unterwegers gemalt, bis sie zufrieden war.“ Das Werk ziert nun eine Wand in Wagners Kanzlei, wo auch die Konterfeis von Josef Fritzl und der Doppelmörderin Estibaliz C. hängen.

Estibaliz C.
Estibaliz C.(Bild: Andi Schiel)

„Für mich war Häupler einer der genialsten Künstler überhaupt“, so Wagner: „Authentisch, stark. Gleichzeitig sensibel und zurückgezogen lebend. Eine echte Künstlerseele.“

Eines seiner letzten Werke: Wladimir Putin. „Die Bösen gehen mir nie aus!“

Porträt von Harald Schume
Harald Schume
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
7° / 11°
Symbol leichter Regen
Güssing
3° / 12°
Symbol bedeckt
Mattersburg
4° / 12°
Symbol leichter Regen
Neusiedl am See
5° / 11°
Symbol leichter Regen
Oberpullendorf
3° / 12°
Symbol bedeckt

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
131.009 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Wien
Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht
111.493 mal gelesen
Wiener Anrainer hörten mehrmals einen Knall, offenbar war ein altes Auto explodiert. Die ...
Crime
Kriminalrätsel um toten jungen Mann in Erdloch
104.311 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Leiche von Alexandru O. (Bild rechts oben) wurde in Sankt Pölten, am Ufer des Mühlbachs, ...
Mehr Burgenland
1,2 Millionen Euro
Wieder ein Solo-Sechser im Burgenland
Täter gefasst
270 Kilo Koks und 3,6 Tonnen Gras geschmuggelt
Mini-Ort, Mega-Projekt
Pensionist will Luxusresidenz für Senioren bauen
Ehefrau litt Qualen
Vernachlässigt statt gepflegt: Ein unwürdiger Tod
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf