Der letzte Pinselstrich vom „Maler der Mörder“

Häupler wer? Unbemerkt, unterschätzt, unbedankt hat sich der begnadete Wiener Künstler im 83. Lebensjahr von dieser Welt verabschiedet. Am Partezettel scheinen keine Hinterbliebenen auf. Dort steht lediglich ein Zitat von Louis-Fernand Celine: „Die Wahrheit ist eine endlose Qual. Die Wahrheit dieser Welt ist der Tod.“ Anzunehmen ist, dass die Verabschiedung am 5. November um 10.30 Uhr in der Feuerhalle Wien-Simmering mit weniger als fünf Trauernden stattfinden wird. Das hat sich Gerhard Häupler nicht verdient. Wiewohl der Mann menschenscheu war. Seine Skepsis, das ständige Hinterfragen, hat gegen das Rampenlicht gewonnen. Er ist als Sieger gegangen.