Dream lap! Norris snatches pole position

Piastri had only finished eighth in the time chase at the Autódromo Hermanos Rodríguez more than 2240 meters above sea level. However, the Australian, who is only 14 points ahead of Norris in the championship battle, benefits from a penalty imposed on seventh-placed Williams driver Carlos Sainz, who will have to start five places further back in Sunday's race (9pm /live in the sportkrone.at ticker).