Forstunfälle forderten zwei Verletzte in Tirol

Am Samstagvormittag waren zwei Brüder im Bereich Schwaigs im Ortsgebiet von Walchsee (Bezirk Kufstein) damit beschäftigt, mittels Seilwinde und Traktor einen bereits gefällten und entasteten Baumstamm in wegsames Gelände zu ziehen. Der 24-Jährige saß im Traktor, sein 18-jähriger Bruder ging hinter dem Fahrzeug. „Aus bislang unbekannter Ursache rutschte der Baumstamm weg und riss den Traktor mit“, heißt es seitens der Polizei. Dem 24-Jährigen gelang es noch, aus der Fahrerkabine zu springen, er wurde jedoch von der Fahrertüre erfasst und vom abstürzenden Traktor mitgerissen.