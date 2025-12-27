Vorteilswelt
Traktor stürzte ab

Forstunfälle forderten zwei Verletzte in Tirol

Tirol
27.12.2025 18:46
In Walchsee wurde ein 24-Jähriger bei einem Traktorabsturz verletzt.
In Walchsee wurde ein 24-Jähriger bei einem Traktorabsturz verletzt.(Bild: ZOOM Tirol)

Bei zwei fatalen Forstunfällen am Samstag in Tirol wurden zwei Männer schwer verletzt. Im Ötztal klemmte sich ein 44-Jähriger den Unterschenkel unter einem gefällten Baum ein. In Walchsee wurde ein 24-Jähriger von einem abstürzenden Traktor mitgerissen und blieb bewusstlos liegen.

Am Samstagvormittag waren zwei Brüder im Bereich Schwaigs im Ortsgebiet von Walchsee (Bezirk Kufstein) damit beschäftigt, mittels Seilwinde und Traktor einen bereits gefällten und entasteten Baumstamm in wegsames Gelände zu ziehen. Der 24-Jährige saß im Traktor, sein 18-jähriger Bruder ging hinter dem Fahrzeug. „Aus bislang unbekannter Ursache rutschte der Baumstamm weg und riss den Traktor mit“, heißt es seitens der Polizei. Dem 24-Jährigen gelang es noch, aus der Fahrerkabine zu springen, er wurde jedoch von der Fahrertüre erfasst und vom abstürzenden Traktor mitgerissen.

Feuerwehren sicherten Traktor vor weiteren Absturz
Der Einheimische stürzte rund 15 Meter über steiles Gelände ab und blieb dort ohne Bewusstsein liegen. Sein Bruder leistete Erste Hilfe und setzte sofort einen Notruf ab. Nach der Versorgung durch den Notarzt wurde der 24-Jährige von der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Die Feuerwehren Walchsee und Niederndorf sicherten den Traktor und den Baumstamm.

Unter Baumstamm eingeklemmt
Ebenfalls am Samstagvormittag rutschte gegen 10.30 Uhr ein 44-jähriger Mann in Sautens im Ötztal (Bezirk Imst) bei Holzschlägerarbeiten aus und wurde mit dem Unterschenkel unter einem bereits gefällten Baum eingeklemmt. Weil er sich nicht selbst befreien konnte, verständigte er seine Ehefrau, die dann einen Notruf absetzte. Der Mann wurde nach der Erstversorgung vom Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und mit schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
