Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kulturbudget 2024

Landesförderung um mehr als 4 Millionen Euro höher

Kärnten
25.10.2025 16:17
Auch das „kärnten.museum“ profitierte 2024 von der Landesförderung
Auch das „kärnten.museum“ profitierte 2024 von der Landesförderung(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Kommenden Dienstag soll der Kulturbericht des Landes Kärnten in der Regierungssitzung beschlossen werden. Das Kulturbudget 2024 wird mit dem höchsten Stand seit sieben Jahren beziffert. Das meiste Geld floss in den Bereich „Museen, Archive, Wissenschaft“, gefolgt von darstellender Kunst.

0 Kommentare

Eine Steigerung von 13,8 Prozent gegenüber dem Jahr 2023 – das seien an die 4,25 Millionen Euro mehr, wie man am Samstag der Aussendung von Kulturreferent LH Peter Kaiser entnimmt. Damit hielte das Landes-Kulturbudget bei 35,1 Millionen Euro und erreichte 2024 „den höchsten Stand seit sieben Jahren.“

Der größte Förderbrocken weist mit rund 14,27 Millionen Euro ein Plus von 25,6 Prozent gegenüber 2023 aus und ist dem Bereich „Museen, Archive, Wissenschaft“ geschuldet. Im Bezug auf das kärnten.museum fielen hier auch die Integration der wissens.wert.welt sowie vorbereitende Maßnahmen zur Erweiterung der Museumsstandorte hinein.

Mir 13,46 Millionen Euro (8,92 Prozent mehr gegenüber 2023), steht die darstellende Kunst auf Platz 2 – 1,02 Millionen Euro erhielt die Brauchtums- und Heimatpflege – das entspricht einem Minus von 19,93 Prozent gegenüber dem sonderdotierten Schwerpunktjahr der Volkskultur 2023. Außerdem wurden 2024 „der partizipative Prozess der Kärntner Kunst- und Kulturstrategie gestartet, 26 Kunstwerke um insgesamt 282.000 Euro angekauft, elf Preise ausgelobt, weitere sieben (116.000 Euro) über Subventionsanträge abgewickelt und 19 Stipendien vergeben.

Genaueres entnimmt man dem Kulturbericht, der am Dienstag (28. Oktober)  nach dem Regierungsbeschluss zum Downloaden ist: kulturchannel.at

Porträt von Irina Lino
Irina Lino
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
250.521 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
248.529 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Ski Alpin
ÖSV-Routinier beendet überraschend seine Karriere
194.186 mal gelesen
Christian Hirschbühl hängt seine Skier an den Nagel.
Mehr Kärnten
Kulturbudget 2024
Landesförderung um mehr als 4 Millionen Euro höher
Bundesliga im Ticker
LASK gegen den Grazer AK – ab 17 Uhr LIVE
Einsatz am Fußballfeld
Heli-Boss: „Wir fliegen selten um Leben und Tod!“
Thuja ade:
Diese Gehölze bringen Leben in heimische Gärten
Nur noch 50 Tage
Koralmbahn: 168.000 Tickets in 24 Stunden verkauft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf