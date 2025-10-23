Defeat in Glasgow
Sturm Graz squander a 1-0 lead in three minutes
A bitter Europa League evening for Sturm Graz. They led for an hour against Celtic Glasgow thanks to a dream goal from Horvat, but then conceded two goals in just three minutes. In the end, the Scots triumphed 2:1.
Here is the live ticker:
Europa League - League phase, 3rd round:
Celtic Glasgow - SK Sturm Graz 2:1 (0:1)
Glasgow, Celtic Park, SR Martinez Munuera (ESP)
Goals: 0:1 (15.) Horvat 1:1 (61.) Scales 2:1 (64.) Nygren
Celtic: Schmeichel - Johnston (26. Donovan), Carter-Vickers, Scales, Tierney - Engels, McGregor, Hatate - Nygren, Iheanacho (4. Kenny), Tounekti (78. Balikwisha)
Storm: Bignetti - Oermann (46. Mitchell), Aiwu, Lavalee, Karic - Gorenc Stankovic, Chukwuani - Horvat (82. Kayombo), Kiteishvili (78. Grgic), Rozga (59. Hödl) - Malone (59. Jatta)
Yellow cards: Carter-Vickers and Gorenc Stankovic
Red card: Chukwuani (70th/foul)
This article has been automatically translated,
read the original article here.
