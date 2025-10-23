Streiten und fahren: Auto prallt gegen Leitschiene

Donnerstagabend nach 19 Uhr lenkte eine 35-jährige Villacherin ihren Wagen auf der Pestalozzistraße in ihrer Heimatstadt in Richtung Steinwender Straße. Beim Rechtseinbiegen verlor sie die Herrschaft über das Auto; wohl aufgrund der regennassen Fahrbahn und weil sie mit ihrem Beifahrer gestritten hatte. Der Wagen touchierte die Leitschiene.