Streiten und fahren: Auto prallt gegen Leitschiene

Im Streit, alkoholisiert und auf nasser Straße: Eine Villacherin prallte mit ihrem Auto gegen eine Leitschiene und wurde verletzt.
Donnerstagabend nach 19 Uhr lenkte eine 35-jährige Villacherin ihren Wagen auf der Pestalozzistraße in ihrer Heimatstadt in Richtung Steinwender Straße. Beim Rechtseinbiegen verlor sie die Herrschaft über das Auto; wohl aufgrund der regennassen Fahrbahn und weil sie mit ihrem Beifahrer gestritten hatte. Der Wagen touchierte die Leitschiene.
Dabei wurde die Lenkerin leicht verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert, der Beifahrer blieb unverletzt, der Pkw sowie die Leitschiene wurden schwer beschädigt.
Ein Alkomatentest an der Lenkerin verlief positiv. Ihr wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Sie wird angezeigt.
