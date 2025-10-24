Vorteilswelt
Durch Ausbau wird Mobilität in Region verbessert

Kärnten
24.10.2025 05:00
Martin Treffner will die neuen Linien selbst ausprobieren.
Martin Treffner will die neuen Linien selbst ausprobieren.(Bild: Christian Krall)

In wenigen Wochen ist es so weit: Die Koralmbahn wird eröffnet und Fahrpläne in ganz Kärnten werden ausgebaut und angepasst. Die „Krone“ besucht jeden Bezirk und fährt mit Bus und Bahn. Auch Feldkirchens Bürgermeister freut sich auf die neuen Verbindungen

Mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember treten in Kärnten zahlreiche neue Verbindungen von Bahn und Bus in Kraft – auch zur Freude von Feldkirchens Bürgermeister Martin Treffner. Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs sei ein wichtiger Schritt, um die Mobilität in der Region weiter zu verbessern.

Feldkirchner nutzen öffentlichen Verkehr
„Für die Stadtgemeinde selbst ist es wichtig, dass wir öffentlich gut angebunden sind und auch die Taktungen so kurz wie möglich stattfinden“, betont Treffner. Die Feldkirchner nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel laut Bürgermeister bereits intensiv – und das in beide Richtungen. „Wir haben ja große Arbeitgeber und auch die Fachhochschule spielt eine Rolle“, so Treffner. Auch er selbst greift auf Bus und Bahn zurück: „Vor allem für weitere Strecken.“

Neben dem Bahn- und Busverkehr bietet die Stadt Feldkirchen auch ergänzende Mobilitätsangebote wie etwa das Seniorentaxi. Seit gut eineinhalb Jahren verfügt Feldkirchen zudem wieder über einen öffentlichen Warteraum, der insbesondere in der kalten Jahreszeit wichtig ist.

Infos zu Fahrplänen & Co. gibt's am 24.10. am Busbahnhof in Feldkirchen (15 bis 20 Uhr).

Bürgermeister Treffner plant, die neuen Linien selbst auszuprobieren – allerdings mit etwas Geduld: „Nicht an den ersten Tagen, wann viel los ist, sondern später irgendwann einmal“, sagt er mit einem Schmunzeln. 

