Durch Ausbau wird Mobilität in Region verbessert

Feldkirchner nutzen öffentlichen Verkehr

„Für die Stadtgemeinde selbst ist es wichtig, dass wir öffentlich gut angebunden sind und auch die Taktungen so kurz wie möglich stattfinden“, betont Treffner. Die Feldkirchner nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel laut Bürgermeister bereits intensiv – und das in beide Richtungen. „Wir haben ja große Arbeitgeber und auch die Fachhochschule spielt eine Rolle“, so Treffner. Auch er selbst greift auf Bus und Bahn zurück: „Vor allem für weitere Strecken.“