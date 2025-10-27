Wiener Fotograf kämpft für bedrohte Wildtiere

Wenn Wildtiere zur Rarität werden

„Als Tierfotograf bin ich direkt mit der schwindenden Niederwildpopulation konfrontiert“, erklärt Kanzler. Die offiziellen Zahlen belegen: Im Jagdjahr 2023/24 wurden in Wien 81 Fasane, zwei Rebhühner und 154 Feldhasen erlegt – allesamt gefährdete oder bedrohte Arten. Insbesondere die Treibjagden im Stadtgebiet bereiten ihm zunehmend Sorge. Angesichts dieser Zahlen setzt der Tierfreund nun erneut auf Engagement.

Vom Beobachter zum Aktivisten

Es ist nicht das erste Mal, dass der Floridsdorfer für Wildtiere eintritt. Ein tragisches Erlebnis im Jahr 2021 wurde zum Wendepunkt: Kanzler hatte eine Fuchsfamilie am Marchfeldkanal fast zehn Monate lang intensiv begleitet und fotografisch dokumentiert. Die Zeit der Beobachtung endete abrupt, als im Juni Mutter und Jungtier von einem Jäger erschossen wurden. Der Vorfall bewegte ihn dazu, seine erste Petition einzubringen, die die Abschaffung der Fuchsjagd in Wien forderte und Anfang 2022 im Petitionsausschuss behandelt wurde.