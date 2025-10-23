Vorteilswelt
Emotionale Krise

Angriff auf Beamten: Frau beißt sich in Arm fest

Wien
23.10.2025 12:28
Die 31-Jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, als die Polizisten ...
Die 31-Jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, als die Polizisten alarmiert wurden (Symbolbild).(Bild: bogdanvija - stock.adobe.com)

Das Liebesdrama einer 31-jährigen Slowakin in Wien artete am Mittwoch offenbar völlig aus. Wegen Beziehungsproblemen geriet die Frau in einen psychischen Ausnahmezustand. Als nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie sich selbst gefährdet, wurde die Wiener Polizei alarmiert – ein Beamter musste am Ende die Folgen tragen ...

Die 31-Jährige sorgte am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr in der Josefstadt für Aufsehen. Laut Polizeibericht war sie völlig außer sich vor Liebeskummer, ihr Schmerz eskalierte zu einem psychischen Ausnahmezustand.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Slowakin sich selbst verletzen könnte, rückten Polizisten von der nahegelegenen Polizeistation Hernalser Gürtel an. Zusätzlich wurde ein Amtsarzt hinzugezogen, um den Gesundheitszustand der Frau zu überprüfen.

Frau biss sich in Hand von Polizist fest
Während des Wartens wurde die Frau plötzlich aggressiv und attackierte die Beamten. Dabei biss sie einem Polizisten in die Hand und ließ sie mehrere Sekunden lang nicht los. Nur mittels Körperkraft konnte die Frau festgenommen und anschließend in ein Spital gebracht werden.

Auch der Polizist zog sich durch die Attacke Verletzungen zu und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Er erlitt durch den Biss der Frau eine offene Wunde. 

