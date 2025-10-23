Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pläne für Mariazell

Rätsel um neue Eigentümer der Bürgeralpe gelöst

Steiermark
23.10.2025 09:24
Die neuen Eigentümer Hannes Dejaco und Bernhard Tschrepitsch mit Bürgermeister Helmut Schweiger ...
Die neuen Eigentümer Hannes Dejaco und Bernhard Tschrepitsch mit Bürgermeister Helmut Schweiger und Geschäftsführer Johann Kleinhofer (von links)(Bild: Peter Bernthaler)

Monatelang wurde gerätselt, wie nach der Insolvenz die Zukunft der Mariazeller Bürgeralpe aussieht. Eine gemeinsame Weiterführung mit der Aflenzer Bürgeralm durch Ex-ÖSV-Präsident Karl Schmidhofer kam nicht zustande. Seit Mittwochabend ist aber klar, wer hinter der sogenannten Wiener Investorengruppe steht, die den Zuschlag erhalten hat.

0 Kommentare

Der vom Tourismusverband Hochsteiermark veranstaltete Infoabend in Mariazell war sehr gut besucht. Das Interesse, wer hinter der angekündigten Investorengruppe aus Wien steht und was diese für die Zukunft der Mariazeller Bürgeralpe plant, war groß.

Die Vorgeschichte berichtete Geschäftsführer Johann Kleinhofer: „Seit dem Bau des Bürgeralpe Express‘ (Eröffnung im Dezember 2019, Anm.) haben wir uns in den Wintern nicht erholen können. Die Sommer laufen gut! Trotzdem musste im Mai Insolvenz eröffnet werden, obwohl es Versuche gab, sie zu vermeiden. Die jetzigen Eigentümer wollten damals schon in die Firma einsteigen, aber die Gesellschafter waren sich zu einem kleinen Teil uneinig. Es wäre Schaden für die Gläubiger zu vermeiden gewesen.“

Der Winterbetrieb in Mariazell ist gesichert.
Der Winterbetrieb in Mariazell ist gesichert.(Bild: Rudy Dellinger)

„Wiener“ Investoren sind aus Kärnten und Oberösterreich
Stellvertretend für die vier neuen Eigentümer saßen zwei Herren am Podium: Sie seien gar keine Wiener, sondern Oberösterreicher und Kärntner, merkten Hannes Dejaco und Bernhard Tschrepitsch gleich an. Dejaco: „Wir waren schon vor zweieinhalb Jahren an einem Einstieg interessiert.“ Das kam damals nicht zustande. Bei Insolvenzeröffnung hat die Investorengruppe eine „nicht unerhebliche sechsstellige Summe als Fortführungskaution hinterlegt hat, wodurch der Sommerbetrieb realisiert werden konnte“, sagte Kleinhofer, der gemeinsam mit Dejaco Geschäftsführer sein wird.

Die neuen Eigentümer haben ein breites Spektrum an Projekten. Das schillerndste ist wohl der geplante Bau der Kahlenberg-Seilbahn in Wien, ein urbanes Gondel-Transportsystem. Weitere Projekte umfassen diverse Weihnachtsmärkte in Wien, daneben der Lichtergarten „Illumina“ in Schloss Laxenburg und die „Imperial Lights“ im Schlosspark Schönbrunn.

Lesen Sie auch:
Die Aflenzer Bürgeralm
Keine Einigung
Aflenzer Bürgeralm wird diesen Winter stillstehen
22.10.2025
Mariazeller Skiberg
Korb für Steirer: Bürgeralpe kommt in Wiener Hände
17.09.2025
Entscheidende Tage
Für zwei Skigebiete ist jetzt Rettung in Sicht
09.09.2025

„Lichterzauber“ in den Weihnachtsferien geplant
Diese einschlägige Erfahrung soll bereits in diesem Winter in Mariazell zum Tragen kommen: in Form des „Lichterzaubers“ auf der Bürgeralpe, geplant von 26. Dezember (offizieller Skibetriebsbeginn) bis 6. Jänner. Bei Eintritt der Dunkelheit ab 16.30 Uhr geht es los – bis zur letzten Talfahrt um 20.30 Uhr.  Unterstützt wird so auch der geplante „Neujahrsmarkt“, der in der ersten Jännerwoche verstärkt Besucher soll und die bereits bestehende Infrastruktur des Adventmarkts nutzen kann.

Geplant ist für den heurigen Winter ein Betrieb bis Anfang März 2026, immer in Abhängigkeit von der Schneelage. Der bislang gut gehende Sommerbetrieb soll noch weiter ausgebaut werden: „Das Angebot für Kinder bis zehn Jahre ist attraktiv, aber es fehlen Aktivitäten für die Gruppe der 10- bis 14-Jährigen. Wir freuen uns, in der Region mitzugestalten und hoffen, etwas Schönes zu schaffen“, sagt Dejaco.

Porträt von Peter Bernthaler
Peter Bernthaler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
172.886 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
170.502 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
143.143 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf