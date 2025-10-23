Rätsel um neue Eigentümer der Bürgeralpe gelöst

„Wiener“ Investoren sind aus Kärnten und Oberösterreich

Stellvertretend für die vier neuen Eigentümer saßen zwei Herren am Podium: Sie seien gar keine Wiener, sondern Oberösterreicher und Kärntner, merkten Hannes Dejaco und Bernhard Tschrepitsch gleich an. Dejaco: „Wir waren schon vor zweieinhalb Jahren an einem Einstieg interessiert.“ Das kam damals nicht zustande. Bei Insolvenzeröffnung hat die Investorengruppe eine „nicht unerhebliche sechsstellige Summe als Fortführungskaution hinterlegt hat, wodurch der Sommerbetrieb realisiert werden konnte“, sagte Kleinhofer, der gemeinsam mit Dejaco Geschäftsführer sein wird.