Sorge um archäologische Fundstätte wegen Immo-Deal

Grundverkehrskommission ist nun am Zug

Der mögliche Verkauf des Areals war auch in der letzten Gemeinderatssitzung von Schiefling Thema. Laut Bürgermeister Thomas Wuksch sollen am Fuße des Kathreinkogels Wohnungen errichtet werden. Ob das Projekt und der Kauf überhaupt über die Bühne gehen können, ist noch offen. Denn immerhin ist die Grundverkehrskommission noch am Zug und muss den Deal durchwinken. Darauf bezieht sich auch der mögliche Investor: „Es ist noch ein laufendes Verfahren, ich will mich nicht mehr dazu äußern. Wir haben Interesse, es zu erwerben.“