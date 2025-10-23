Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Öffis in Kärnten

Künftig mit dem Zug direkt in die Bundeshauptstadt

Kärnten
23.10.2025 15:00
Künftig fährt Neidhart ohne Umstieg nach Wien
Künftig fährt Neidhart ohne Umstieg nach Wien(Bild: Christian Krall)

In wenigen Wochen ist es so weit: Die Koralmbahn wird eröffnet und Fahrpläne in ganz Kärnten werden ausgebaut und angepasst. Die „Krone“ besucht jeden Bezirk und fährt mit Bus und Bahn. Bald können Reisende von Feldkirchen direkt in die Bundeshauptstadt 

0 Kommentare

Mit der Eröffnung der Koralmbahn am 14. Dezember beginnt für Kärnten eine neue Ära der Mobilität. Im Bezirk Feldkirchen wird die S-Bahn-Linie S2 verlängert. Sie führt nun von Tiebelstadt über St. Veit bis nach Klagenfurt. Außerdem wird es mit dem Start der Koralmbahn auch täglich zwei Direktverbindungen zwischen Feldkirchen und Wien in beide Richtungen geben. Zusätzlich verkehrt freitags ein weiterer Zug von Wien nach Feldkirchen, sonntags eine zusätzliche Verbindung retour in die Bundeshauptstadt.

Lesen Sie auch:
Gerhard Stadtschreiber setzt seit 17 Jahren auf die Öffis
Serie: Kärnten per Bus
Klimaschutz auf Schiene: Pendeln mit den Öffis
22.10.2025
Öffis in Kärnten
Buffet am Bahnhof: Ein Treffpunkt für jedermann
21.10.2025

Studierende in Wien – Lehrende in Feldkirchen
Eine, die sich über die neuen Verbindungen besonders freut, ist Angelika Neidhart (35) aus Feldkirchen. Die Sozialarbeiterin studiert derzeit berufsbegleitend das Masterstudium Sozialraumorientierung an der FH in Wien und unterrichtet gleichzeitig an der FH Feldkirchen. „Auf der einen Seite bin ich selbst Studentin, auf der anderen habe ich die Chance bekommen, dass ich auch unterrichten darf“, erzählt Neidhart.

Auskünfte:

Infos zu Fahrplänen & Co. gibt’s am 24.10. am Busbahnhof in Feldkirchen (15 bis 20 Uhr).

Bislang war die Anreise nach Wien mühsam: „Bisher musste ich schon um 4.30 Uhr in Klagenfurt den Zug nehmen, um pünktlich zur Vorlesung um 9.45 Uhr in Wien zu sein. Allein bis Klagenfurt brauche ich von Feldkirchen aus fast eine Stunde – das wird sich mit der neuen Verbindung enorm verbessern“, freut sie Neidhart. 

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
201.461 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
191.986 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
181.012 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Mehr Kärnten
Öffis in Kärnten
Künftig mit dem Zug direkt in die Bundeshauptstadt
Platz 3 Herzensverein
„Damit ältere Generation nicht vergessen wird“
Ist sogar Weltmeister
Kärntner Radtalent wird Teamkollege von Pogacar
Peršmanhof-Causa
Vernichtende Kritik zum Einsatz bei Gedenkstätte
Beliebtes Ausflugsziel
Sorge um archäologische Fundstätte wegen Immo-Deal
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf