Künftig mit dem Zug direkt in die Bundeshauptstadt

Mit der Eröffnung der Koralmbahn am 14. Dezember beginnt für Kärnten eine neue Ära der Mobilität. Im Bezirk Feldkirchen wird die S-Bahn-Linie S2 verlängert. Sie führt nun von Tiebelstadt über St. Veit bis nach Klagenfurt. Außerdem wird es mit dem Start der Koralmbahn auch täglich zwei Direktverbindungen zwischen Feldkirchen und Wien in beide Richtungen geben. Zusätzlich verkehrt freitags ein weiterer Zug von Wien nach Feldkirchen, sonntags eine zusätzliche Verbindung retour in die Bundeshauptstadt.