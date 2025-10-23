Künftig mit dem Zug direkt in die Bundeshauptstadt

In wenigen Wochen ist es so weit: Die Koralmbahn wird eröffnet und Fahrpläne in ganz Kärnten werden ausgebaut und angepasst. Die „Krone“ besucht jeden Bezirk und fährt mit Bus und Bahn. Bald können Reisende von Feldkirchen direkt in die Bundeshauptstadt
Mit der Eröffnung der Koralmbahn am 14. Dezember beginnt für Kärnten eine neue Ära der Mobilität. Im Bezirk Feldkirchen wird die S-Bahn-Linie S2 verlängert. Sie führt nun von Tiebelstadt über St. Veit bis nach Klagenfurt. Außerdem wird es mit dem Start der Koralmbahn auch täglich zwei Direktverbindungen zwischen Feldkirchen und Wien in beide Richtungen geben. Zusätzlich verkehrt freitags ein weiterer Zug von Wien nach Feldkirchen, sonntags eine zusätzliche Verbindung retour in die Bundeshauptstadt.
Studierende in Wien – Lehrende in Feldkirchen
Eine, die sich über die neuen Verbindungen besonders freut, ist Angelika Neidhart (35) aus Feldkirchen. Die Sozialarbeiterin studiert derzeit berufsbegleitend das Masterstudium Sozialraumorientierung an der FH in Wien und unterrichtet gleichzeitig an der FH Feldkirchen. „Auf der einen Seite bin ich selbst Studentin, auf der anderen habe ich die Chance bekommen, dass ich auch unterrichten darf“, erzählt Neidhart.
Infos zu Fahrplänen & Co. gibt’s am 24.10. am Busbahnhof in Feldkirchen (15 bis 20 Uhr).
Bislang war die Anreise nach Wien mühsam: „Bisher musste ich schon um 4.30 Uhr in Klagenfurt den Zug nehmen, um pünktlich zur Vorlesung um 9.45 Uhr in Wien zu sein. Allein bis Klagenfurt brauche ich von Feldkirchen aus fast eine Stunde – das wird sich mit der neuen Verbindung enorm verbessern“, freut sie Neidhart.
