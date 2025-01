„Rutherford & Sohn“: Schatten eines Patriarchen

Das Schauspielhaus Graz ist auf einer Mission, den Kanon der Theaterliteratur zu erweitern. Dafür ist „Rutherford & Sohn“ der in Vergessenheit geratenen Autorin Githa Sowerby ein Glücksgriff: 1912 in London uraufgeführt, dreht sich das Stück um einen Glasfabrikanten und dessen Familie. John, der Erbe, will dem Vater seine Idee verkaufen, die das Unternehmen retten könnte, scheitert aber am Vertrauen zu sich selbst. Janet, die Tochter, bandelt mit des Vaters getreuesten Mitarbeiter Martin an. Richard, der zweite Sohn, kann sich auch als Priester nicht seiner Autorität entziehen.