„Kriminalfall“ entpuppte sich als 4300 Jahre alt

Ermittlungen gehen nun weiter

Die ersten amerikanischen Ureinwohner waren vor ungefähr 10.000 Jahren in das Gebiet des heutigen Indianas gekommen. Archäologen und Experten des Indiana Department of Natural Resources wollen am Fundort nach weiteren Fragmenten suchen. Ziel ist es herauszufinden, zu welchem Stamm der oder die Tote gehörte, um das Knochenstück an die Nachfahren zur Bestattung zurückzugeben.