"Discriminates against kickers"
“Black day!” Criticism of new Austrian pot
The Austrian Footballers' Association (VdF) has described the upcoming changes to the Bundesliga's Austrian pot as a "black day" for Austrian soccer!
The fact that the share of the proceeds from the sale of media rights will be halved from 20 to 10 percent in future is just as offensive to the VdF as the age limit. The new funding guidelines would be "pure diversionary maneuvers" in this regard, it said on Thursday.
"Distribution key already discriminates against players in their mid-20s!"
From 2027, an age limit will apply to the Austrian pot. Match minutes of Austrian U22 players will then count triple, those of U24 players double and those of U26 players single. Match minutes of older players will no longer be taken into account financially.
"The new distribution formula only distracts from the devaluation and discriminates against players in their mid-20s. The experienced Austrian leading player is threatened with extinction," said Gernot Baumgartner, chairman of the VdF.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
