Experte warnt vor naiver Haltung bei Datenschutz

„Ich habe ja nichts zu verbergen“ – diesen Satz hört man oft, wenn es um Überwachung oder Datenschutz geht. Doch für Sicherheitsexperten Walter Seböck, Leiter des Zentrums für infrastrukturelle Sicherheit an der Universität für Weiterbildung Krems, ist diese Haltung alles andere als harmlos. „Das ist eine sehr – entschuldigen Sie – naive, aber auch brandgefährliche Haltung“, warnt Seböck. Viele Menschen würden, so der Experte, Privatsphäre mit Schuld verwechseln. Dabei gehe es nicht darum, etwas zu verstecken, sondern darum, einen Raum für Freiheit, Meinung und Demokratie zu bewahren.
