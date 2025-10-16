Explosion in Wien! Junger Arbeiter schwer verletzt

Dramatische Szenen am Mittwochvormittag in Wien-Simmering: In einem Verteilerhaus kam es während Reparaturarbeiten plötzlich zu einer heftigen Explosion! Ein 21-jähriger Arbeiter wurde dabei schwer verletzt.
Wie die Wiener Polizei am Donnerstag berichtet, leisteten Beamte und Helfer der Berufsrettung umgehend Erste Hilfe. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der junge Mann anschließend in ein Spital geflogen.
Straßen vorübergehend gesperrt
Ein zweiter Arbeiter hatte Glück im Unglück: Er kam mit leichten Verletzungen davon und konnte nach kurzer Behandlung wieder nach Hause.
Wegen der dichten Rauchschwaden musste die Feuerwehr anrücken, um das Gebäude zu lüften und zu kühlen. Auch die umliegenden Straßen wurden vorübergehend gesperrt.
Arbeitsinspektorat informiert
„Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Das Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt“, teilt Polizeisprecherin Anna Gutt mit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.