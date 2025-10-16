Selbsttest: Mit den Lavanttaler Öffis zur Arbeit

Mit Bus und Bahn unterwegs

Der Tag beginnt für mich um 8.45 Uhr und ist durchgeplant. Um 10 Uhr muss ich einen Termin in der Wolfsberger Innenstadt wahrnehmen. Über die Verbindungen habe ich mich bereits am Vorabend über die Kärntner Linien-App informiert. Ich wohne etwas außerhalb von Wolfsberg. Zur nächsten Haltestelle schaffe ich es zu Fuß – in zwei Minuten. Um 9.26 Uhr kommt der Bus. Acht Minuten später steige ich am Wolfsberger Busbahnhof aus. Von dort ist es nicht mehr weit und ich gehe wieder zu Fuß.