Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Bus und Bahn

Selbsttest: Mit den Lavanttaler Öffis zur Arbeit

Kärnten
16.10.2025 05:00
Der Busbahnhof in Wolfsberg gilt als Knotenpunkt.
Der Busbahnhof in Wolfsberg gilt als Knotenpunkt.(Bild: Elena Überbacher)

In wenigen Wochen ist es so weit: Die Koralmbahn wird eröffnet und Fahrpläne in ganz Kärnten werden ausgebaut und angepasst. Die „Krone“ besucht jeden Bezirk und fährt mit Bus und Bahn. Heute macht Redakteurin Elena im Lavanttal einen „Öffi-Selbsttest“!

0 Kommentare

Unsere „Krone“-Redakteurin Elena Überbacher aus dem Bezirk Wolfsberg hat heute kein Auto und ist auf den Öffentlichen Verkehr der Kärntner Linien angewiesen. Sie startet einen Selbsttest und teilt ihre Erfahrungen in diesem Kurzbericht mit:

Mit Bus und Bahn unterwegs
Der Tag beginnt für mich um 8.45 Uhr und ist durchgeplant. Um 10 Uhr muss ich einen Termin in der Wolfsberger Innenstadt wahrnehmen. Über die Verbindungen habe ich mich bereits am Vorabend über die Kärntner Linien-App informiert. Ich wohne etwas außerhalb von Wolfsberg. Zur nächsten Haltestelle schaffe ich es zu Fuß – in zwei Minuten. Um 9.26 Uhr kommt der Bus. Acht Minuten später steige ich am Wolfsberger Busbahnhof aus. Von dort ist es nicht mehr weit und ich gehe wieder zu Fuß.

Lesen Sie auch:
Anna wartet an der Haltestelle auf den Bus.
Öffis in Kärnten
Zur Fachhochschule mit dem Bus und der Bahn
14.10.2025

Für den Termin habe ich eineinhalb Stunden eingerechnet. Danach spaziere ich zum Bahnhof, um den Zug um 11.52 Uhr zu erwischen – das ging sich übrigens sehr gut aus.

Infos zu Fahrplänen & Co:

  • 16.10. im Marktgemeindeamt St. Paul im Lavanttal (15 bis 20 Uhr)
  • 17. und 18.10. am Kolomonimarkt in Wolfsberg (12 bzw. 10 bis 20 Uhr).

Mit der S-Bahn geht es eine Stunde nach Klagenfurt. Im Zug kann ich dann entspannen und meine Sachen bereits vorbereiten. Um 12.56 Uhr komme ich schließlich am Klagenfurter Hauptbahnhof an und fahre mit dem Stadtbus zur Redaktion am Krone Platz 1 – gegenüber der Schleppe-Kurve.

Porträt von Elena Überbacher
Elena Überbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.082 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
225.649 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
151.942 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Kärnten
Mit Bus und Bahn
Selbsttest: Mit den Lavanttaler Öffis zur Arbeit
Akuter Gästerückgang
Nur die Totalreform kann Kärntner Tourismus retten
Finnen zu stark
KAC verpasst Aufstieg in Champions Hockey League
Krone Plus Logo
Details zur Koralmbahn
Warum kürzere Fahrzeit Reisende Geld kosten kann
Krone Plus Logo
Kärntner Tausendsassa
1000 Spiele, drei Sportarten: Schiri pfeift alles!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf