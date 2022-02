Jetzt doch Rücktritt nach „Puffmutter“-Vergleich

Sie sei „Puffmutter der Hure der Reichen“, richtete SP-Gemeinderat Klaus Bergmaier aus Krems im Internet der Landeshauptfrau in Anspielung auf diverse schwarze Schmutzkübel-Chats aus. Wie berichtet, hatte sich der Mandatar zwar entschuldigt – heute legt er aber auch sein Amt nieder. „Er will damit den Schaden für die Partei so gering wie möglich halten“, erklärt SP-Bürgermeister Reinhard Resch. In Krems wird heuer noch der Gemeinderat gewählt.