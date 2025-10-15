Plötzlich in tiefer Krise! Rätsel um DFB-Kicker

Was ist derzeit mit DFB-Kicker Robin Gosens los? Nach einer Traumsaison mit Florenz in der Serie A folgt in dieser Saison die große Ernüchterung: Zusammen mit seinem Klub steckt er in der Krise und nun droht auch eine WM-Teilnahme immer weiter in die Ferne zu rücken.
Innerhalb weniger Monate hat sich das fußballerische Leben von Gosens komplett auf den Kopf gestellt. Mit Florenz zeigte er in der Serie A auf, in der DFB-Elf gehörte er regelmäßig zum Kader – seine Leistungen weckten Begehrlichkeiten, doch die Italiener blockten alle Anfragen kompromisslos ab.
Knapp ein halbes Jahr später ist von diesem Glanz nicht mehr viel übrig. Florenz erlebt einen Horror-Auftakt in die neue Saison. Anstatt vorne mitzuspielen, steckt man im Tabellenkeller fest. Sechs Spiele und kein Sieg – Gosens ist Stammspieler, aber ein Schatten seiner selbst.
Konsequenzen hat das auch für seine Ambitionen, mit dem DFB-Nationalteam zur WM zu fahren (so die Qualifikation gelingt). Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den 31-Jährigen nicht für die vergangenen wichtigen Qualifikations-Spiele nominiert.
Gelingt jetzt die Wende?
Der Schlüssel, um sich die Fahrkarte nach Nordamerika doch noch zu sichern, sind seine Leistungen im Klub. Und Gosens ist bereit, zusammen mit seinem Teamkollegen den harten Weg aus der Krise zu finden. „Du kannst nicht einerseits labern, wie toll alles wird, und andererseits bekommst du es auf dem Platz nicht geschissen. Es ist für uns höchste Eisenbahn, dass wir weniger quatschen“, appellierte Gosens zuletzt im Podcast „Copa TS“.
Mal sehen, ob man nach der Länderspielpause ein Neustart gelingt. Die erste Gelegenheit bietet sich schon am Sonntag (ab 20.45 Uhr) im Duell gegen AC Milan.
