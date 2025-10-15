Plötzlich in tiefer Krise! Rätsel um DFB-Kicker

Gelingt jetzt die Wende?

Der Schlüssel, um sich die Fahrkarte nach Nordamerika doch noch zu sichern, sind seine Leistungen im Klub. Und Gosens ist bereit, zusammen mit seinem Teamkollegen den harten Weg aus der Krise zu finden. „Du kannst nicht einerseits labern, wie toll alles wird, und andererseits bekommst du es auf dem Platz nicht geschissen. Es ist für uns höchste Eisenbahn, dass wir weniger quatschen“, appellierte Gosens zuletzt im Podcast „Copa TS“.