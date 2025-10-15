Mobil im Lavanttal: Mit dem Bus zur Wandertour

Die „Krone“ hat die Anreise von Wolfsberg aus getestet: Um 9.15 Uhr warten wir am Wolfsberger Busbahnhof auf unsere Linie. Wie geplant, kommt der Regionalbus um 9.24 Uhr pünktlich an und bringt uns direkt zum Ausgangspunkt des Rundwanderweges in St. Paul. Nur 28 Minuten dauert die Fahrt mit dem Öffentlichen Verkehrsmittel. Mit dem Auto wären wir laut Google Maps übrigens nur fünf Minuten schneller gewesen. Bequem und ohne Parkplatz-Stress können wir die Wanderung starten.