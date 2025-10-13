„KI-AMOK“ oder die Frage: Was ist echt, was nicht?

„Heuer haben wir das erste Mal gemeinsam mit Schülern ein Stück erarbeitet. Dafür durfte ich im vergangenen Schuljahr u. a. am Peraugymnasium am Deutsch-Unterricht teilnehmen. Über kreatives Schreiben und Gedankenschreiben haben wir uns dem Stoff für ,KI-AMOK’ angenähert, der zwar Künstliche Intelligenz als Schwerpunkt hat, aber auch viele damit verknüpfte Themen anspricht, von der Frage, was ist auf Social Media überhaupt noch echt, über Cybermobbing und familiäre Probleme bis hin zu Essstörungen.“