„KI-AMOK“ oder die Frage: Was ist echt, was nicht?

Mit ihrer wegweisenden Initiative „Schulfreundliches Theater“ geht die neuebuehnevillach (nbv) seit knapp zehn Jahren in die Klassenzimmer der Draustadt und auf Tournee durch Kärntens Schulen. Die Idee dahinter: Mit theatralen Mitteln und einfach spielerisch Probleme aufzuzeigen und anzusprechen.
Nahe dran an der Gesellschaft mit ihren vielen Spielarten ist die neuebuehnevillach (nbv) generell, doch ganz speziell, wenn sie tief in die Lebenswelt junger Menschen eintaucht. Seit knapp zehn Jahren entwickelt Clemens Luderer das „Schulfreundliche Theater“, mit dem die neuebuehne in die Klassenzimmer geht.
„Heuer haben wir das erste Mal gemeinsam mit Schülern ein Stück erarbeitet. Dafür durfte ich im vergangenen Schuljahr u. a. am Peraugymnasium am Deutsch-Unterricht teilnehmen. Über kreatives Schreiben und Gedankenschreiben haben wir uns dem Stoff für ,KI-AMOK’ angenähert, der zwar Künstliche Intelligenz als Schwerpunkt hat, aber auch viele damit verknüpfte Themen anspricht, von der Frage, was ist auf Social Media überhaupt noch echt, über Cybermobbing und familiäre Probleme bis hin zu Essstörungen.“
Dass gelebte Sichtweisen junger Menschen anonym aber ganz konkret in die Handlung eingeflossen sind, macht das Stück noch authentischer, dass im Anschluss an Aufführungen moderierte Nachbesprechungen stattfinden, ermöglicht Reflexion wie Hilfestellung.
Morgen feiert das Zwei-Personenstück mit Anja Knafl und Christof Wrussnig, das sich an junge Menschen zwischen 11 und 15 Jahren richtet, in Luderers Regie Premiere am Peraugymnasium (8.35, 10.35 Uhr) und kann von Kärntner Schulen gebucht werden: 0676/90 41 444.
