Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hilfe für Pflegende

Wenn Katastrophen die Schwächsten treffen

Österreich
13.10.2025 06:00
(Bild: stock.adobe.com null)

Internationaler Tag der Katastrophenvorbeugung: Ein neuer Leitfaden für eine Handy-App soll pflegenden Angehörigen im Falle von Hochwassern, Muren und Co. helfen. Auch das Ministerium betont die Bedeutung von Vorsorge in solchen Extremsituationen. 

0 Kommentare

Die Herausforderungen jener Menschen, die Angehörige zu Hause pflegen, sind riesig. Das betrifft in Österreich rund eine Million Menschen – bzw. ungefähr 80 Prozent des landesweiten Pflege- und Betreuungsbedarfs. Noch schwieriger wird diese Aufgabe in nicht alltäglichen Situationen – etwa Naturkatastrophen.

Handy-App soll unterstützen
Die gemeinnützige Organisation „Alles Clara“ setzt sich genau mit der Unterstützung von pflegenden Angehörigen auseinander und bietet die Möglichkeit, online jederzeit mit erfahrenen Pflegekräften und Psychologen in Verbindung zu treten. Zum internationalen Tag der Katastrophenvorbeugung wird gemeinsam mit Partnern ein Leitfaden vorgestellt.

Checklisten, Notfallplan und Co.
Er hilft in der Vorbereitung für den Extremfall, wie beispielsweise das Hochwasser in Niederösterreich letztes Jahr und ist Nicole Traxler von „Alles Clara“ ein großes Anliegen: „In unseren Familien übernehmen wir vielfach enorme Verantwortung für pflegebedürftige Menschen und sind dabei oft hoch belastet. Daher ist es wichtig, sich auf Krisensituationen vorzubereiten.“ Checklisten bezüglich Notfallplan, -gepäck und mehr werden zur Verfügung gestellt, mit dem Zugangscode „clara24“.

Ministerium: „Investition in Sicherheit und Zukunft“
Auch das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft bzw. Klima weist auf die große Bedeutung von Vorsorge und nachhaltigem Risikomanagement in allen Bereichen hin. Anlässlich des internationalen Tages der Katastrophenvorbeugung zieht Umweltminister Norbert Totschnig Bilanz: 2024 wurden insgesamt 1,4 Milliarden Euro investiert und rund 3800 Projekte umgesetzt – „eine Investition in Sicherheit, Lebensqualität und eine widerstandsfähige Zukunft“.

Porträt von Kronen Zeitung
Kronen Zeitung
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
174.379 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
141.765 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
140.773 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1363 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1348 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1115 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Mehr Österreich
Hilfe für Pflegende
Wenn Katastrophen die Schwächsten treffen
Passanten fanden ihn
E-Biker erlitt bei Absturz schwere Verletzungen
Krone Plus Logo
Anrainer schäumen
Versteckter Parkbonus für ORF-Mitarbeiter in Wien?
Krone Plus Logo
Erste Zwischenbilanz
Informationsfreiheit: Mehr Schatten als Licht
Model hinter Gittern
ORF-Star in Handschellen! Aufregung um Häfen-Video
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf