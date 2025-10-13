Wenn Katastrophen die Schwächsten treffen

Checklisten, Notfallplan und Co.

Er hilft in der Vorbereitung für den Extremfall, wie beispielsweise das Hochwasser in Niederösterreich letztes Jahr und ist Nicole Traxler von „Alles Clara“ ein großes Anliegen: „In unseren Familien übernehmen wir vielfach enorme Verantwortung für pflegebedürftige Menschen und sind dabei oft hoch belastet. Daher ist es wichtig, sich auf Krisensituationen vorzubereiten.“ Checklisten bezüglich Notfallplan, -gepäck und mehr werden zur Verfügung gestellt, mit dem Zugangscode „clara24“.