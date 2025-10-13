Wenn Katastrophen die Schwächsten treffen

Internationaler Tag der Katastrophenvorbeugung: Ein neuer Leitfaden für eine Handy-App soll pflegenden Angehörigen im Falle von Hochwassern, Muren und Co. helfen. Auch das Ministerium betont die Bedeutung von Vorsorge in solchen Extremsituationen.
Die Herausforderungen jener Menschen, die Angehörige zu Hause pflegen, sind riesig. Das betrifft in Österreich rund eine Million Menschen – bzw. ungefähr 80 Prozent des landesweiten Pflege- und Betreuungsbedarfs. Noch schwieriger wird diese Aufgabe in nicht alltäglichen Situationen – etwa Naturkatastrophen.
Handy-App soll unterstützen
Die gemeinnützige Organisation „Alles Clara“ setzt sich genau mit der Unterstützung von pflegenden Angehörigen auseinander und bietet die Möglichkeit, online jederzeit mit erfahrenen Pflegekräften und Psychologen in Verbindung zu treten. Zum internationalen Tag der Katastrophenvorbeugung wird gemeinsam mit Partnern ein Leitfaden vorgestellt.
Checklisten, Notfallplan und Co.
Er hilft in der Vorbereitung für den Extremfall, wie beispielsweise das Hochwasser in Niederösterreich letztes Jahr und ist Nicole Traxler von „Alles Clara“ ein großes Anliegen: „In unseren Familien übernehmen wir vielfach enorme Verantwortung für pflegebedürftige Menschen und sind dabei oft hoch belastet. Daher ist es wichtig, sich auf Krisensituationen vorzubereiten.“ Checklisten bezüglich Notfallplan, -gepäck und mehr werden zur Verfügung gestellt, mit dem Zugangscode „clara24“.
Ministerium: „Investition in Sicherheit und Zukunft“
Auch das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft bzw. Klima weist auf die große Bedeutung von Vorsorge und nachhaltigem Risikomanagement in allen Bereichen hin. Anlässlich des internationalen Tages der Katastrophenvorbeugung zieht Umweltminister Norbert Totschnig Bilanz: 2024 wurden insgesamt 1,4 Milliarden Euro investiert und rund 3800 Projekte umgesetzt – „eine Investition in Sicherheit, Lebensqualität und eine widerstandsfähige Zukunft“.
