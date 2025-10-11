Vorteilswelt
Dream fulfilled

Romanian fans wait 7 hours for ÖFB stars

Nachrichten
11.10.2025 19:24
Four young Romanian fans waited seven hours for David Alaba and Co.
Four young Romanian fans waited seven hours for David Alaba and Co.(Bild: Rainer Bortenschlager, Krone KREATIV)

Seven hours! That's how long young Romanian fans waited at the Marriott Hotel in Bucharest to see the ÖFB stars around David Alaba and Marcel Sabitzer for autographs and selfies. And their perseverance was indeed rewarded.

0 Kommentare

When the Austrian national team returned from training in the evening and checked into the Mariott Hotel, the four Romanian fans were overjoyed: David Alaba, Marcel Sabitzer and several team colleagues took time for photos and autographs.

The youngsters were beaming all over their faces - a moment they will probably never forget. Seven hours of waiting were worth it.

On Saturday (kick-off 20:45), Austria will face Romania in the World Cup qualifiers. But even before the game, the ÖFB stars have definitely won hearts in Bucharest.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

