Verschollener Rubens für Millionen versteigert

Das Bild zeigt die Kreuzigung Christi und ist etwa 106 mal 73 Zentimeter groß, es gilt als Meisterwerk, das Rubens 1613 auf dem Höhepunkt seines Schaffens gemalt hatte. Ein französischer Auktionator entdeckte das Bild im Herbst 2024 beim Verkauf einer privaten Villa. Experten in Antwerpen bestätigten schließlich die Echtheit.