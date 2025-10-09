Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Schatten der Arena

Kolosseum öffnet Geheimgang des Kaisers – für alle

Ausland
09.10.2025 17:25
Einst war dieser Weg dem Kaiser alleine vorbehalten – nun darf ein jeder auf seinen Spuren ...
Einst war dieser Weg dem Kaiser alleine vorbehalten – nun darf ein jeder auf seinen Spuren wandeln.(Bild: EPA/ANSA/MASSIMO PERCOSSI)

Der Archäologische Park des Kolosseums in Rom öffnet erstmals einen Bereich, der über Jahrhunderte verborgen blieb: den sogenannten „Passaggio di Commodo“. Der überwölbte, unterirdische Korridor war einst allein dem römischen Kaiser vorbehalten – nun dürfen auch Besucher den geheimen Weg betreten, der den Herrscher direkt in die Arena führte, ohne von der Menge gesehen zu werden.

0 Kommentare

Der Gang verband das sogenannte „Pulvinar“, die Ehrentribüne für den Kaiser und seine engsten Vertrauten, mit dem Außenbereich des Kolosseums. Er war ausschließlich dem kaiserlichen Gebrauch vorbehalten und der Öffentlichkeit der Antike völlig entzogen.

Gehörte nicht zum Bauplan des Kolosseums
Benannt ist der Durchgang nach Kaiser Commodus, Sohn des berühmten Philosophenkaisers Mark Aurel, der von 180 bis 192 n. Chr. regierte. Commodus war der erste Kaiser, der die Macht durch Erbfolge und nicht durch Adoption erhielt – ein Bruch mit der bisherigen Tradition des Römischen Reichs.

Besonders beeindruckend sind die Stuckdekorationen an den Gewölben
Besonders beeindruckend sind die Stuckdekorationen an den Gewölben(Bild: EPA/ANSA/MASSIMO PERCOSSI)
Roms verborgenes Tor zum Kolosseum.
Roms verborgenes Tor zum Kolosseum.(Bild: EPA/ANSA/MASSIMO PERCOSSI)
Der geheime Korridor des Kaisers wird nun öffentlich.
Der geheime Korridor des Kaisers wird nun öffentlich.(Bild: EPA/ANSA/MASSIMO PERCOSSI)

Der „Passaggio di Commodo“ gehörte ursprünglich nicht zum Bauplan des Kolosseums. Er wurde erst unter Commodus’ Herrschaft angelegt, als man einen Zugang durch die Fundamente des Amphitheatrum Flavium grub.

Beeindruckende Verzierungen
„Die Öffnung des Commodus-Korridors stellt einen außergewöhnlichen archäologischen Meilenstein dar“, erklärte Alfonsina Russo, Direktorin des Archäologischen Parks des Kolosseums, am Dienstag in Rom. Der restaurierte Bereich ermögliche es, „die antiken Oberflächen in ihrer ursprünglichen Gestalt zu erkennen und zu verstehen“.

Besucher können in dem Gang noch Reste der metallenen Halterungen erkennen, die einst Marmorverkleidungen trugen. Später wurden die Wände mit bemalten Putzschichten versehen, die Landschaftsdarstellungen zeigten. Besonders eindrucksvoll sind die Stuckverzierungen der Gewölbe mit mythologischen Szenen aus der Sage von Dionysos und Ariadne.

Lesen Sie auch:
In Rom hat ein US-Tourist versucht, über das Gitter des Kolosseums zu klettern und sich dabei ...
Notoperation erfolgt
Tourist steckte in Zaun von Kolosseum in Rom fest
04.05.2025
Wand zerkratzt
Kolosseum-Vandale entschuldigt sich in Brief
05.07.2023
Ausgrabungen in Rom:
Gladiatorenschule wird um 3,5 Mio. € restauriert
14.07.2025

Schauplatz grausamer Gladiatorenkämpfe
Auch die Nischen beim Eingang sind mit Darstellungen von Arenaszenen geschmückt – darunter Wildschweinjagden, Bärenkämpfe und akrobatische Darbietungen, die den blutigen und spektakulären Charakter der damaligen Spiele widerspiegeln.

Das Kolosseum zählt mit rund zwei Jahrtausenden Geschichte zu den bekanntesten Bauwerken der Welt. Es war Schauplatz grausamer Gladiatorenkämpfe und ist heute das wohl markanteste Symbol Roms. Jährlich besuchen Millionen Menschen das antike Amphitheater – nun mit einem weiteren, bislang verborgenen Stück Geschichte.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf