Kolosseum öffnet Geheimgang des Kaisers – für alle

Der Archäologische Park des Kolosseums in Rom öffnet erstmals einen Bereich, der über Jahrhunderte verborgen blieb: den sogenannten „Passaggio di Commodo“. Der überwölbte, unterirdische Korridor war einst allein dem römischen Kaiser vorbehalten – nun dürfen auch Besucher den geheimen Weg betreten, der den Herrscher direkt in die Arena führte, ohne von der Menge gesehen zu werden.