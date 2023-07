Kolosseum-Vandale entschuldigt sich in Brief

Er wollte seine Liebe zu seiner Freundin in eine Mauer des Kolosseums in Rom verewigen. Nun drohen einem in Großbritannien lebenden Bulgaren eine Geldstrafe von bis zu 5000 Euro und 15 Tage Gefängnis. Für sein Werk hat sich der 27-Jährige mittlerweile in einem Brief an den Bürgermeister und die Staatsanwaltschaft entschuldigt.