Steuer auf Essen und Miete runter, auf Handys rauf

„Krone“: Sie haben vorgeschlagen, die Umsatzsteuer auf Lebensmittel auf fünf Prozent zu halbieren. Wie sieht Ihr Konzept eigentlich genau aus?

Gabriel Felbermayr: Weil alles andere sehr komplex wäre, würde ich für alle bisher auf zehn Prozent ermäßigten Güter und Dienstleistungen – da gehören Lebensmittel dazu, aber auch Mieten – die Mehrwertsteuer auf fünf Prozent absenken. Aber alle Güter und Dienstleistungen, die bisher mit dem Normalsatz von 20 Prozent besteuert werden, würde ich mit einem Steuersatz von circa 21,5 Prozent belegen, damit die Steuereinnahmen des Finanzministers nicht kleiner werden.