Ab 9,90 Euro: So viel kosten neue Zugverbindungen

Seit heute, Montag, können Bahnfahrer Tickets für die neue Koralmbahnstrecke buchen, die ab 14. Dezember bedient wird. Von Bruck an der Mur und Graz geht es dann auch direkt nach Venedig, Triest, München und Köln. Wer früh dran ist, sichert sich Schnäppchenpreise.
Wer am 15. Dezember – dem ersten Montag, an dem die Koralmbahn in Betrieb geht – seine Weihnachtseinkäufe in Klagenfurt erledigen will, bekommt aktuell günstige Preise: 9,90 Euro kostet ein nicht stornierbares Sparschiene-Ticket (an einen bestimmten Zug gebunden) von Graz nach Klagenfurt. Ein flexibles Standard-Ticket ohne Ermäßigungen kostet 29,40 Euro, eine Sitzplatz-Reservierung drei Euro.
Wer sich eine besonders luxuriöse Jungfernfahrt auf der Koralmbahn leisten will, düst mit der Sparschiene ab 19,90 Euro erster Klasse nach Kärnten. Railjet (54 Minuten) und Railjet Express (41 Minuten) kosten übrigens gleich viel.
Ab 19 Euro nach Italien
Nach Venedig geht’s ab Graz mit der Sparschiene um 20,90 Euro, nach Triest um 19 Euro, nach München um 35 und nach Köln um 62,60 Euro. Wer von Bruck an der Mur nach Villach will, zahlt mit der Sparschiene 14,90 Euro, regulär ohne Ermäßigungen sind es 44,10 Euro. Der kürzeste Weg auf der neuen Strecke, Graz-Bahnhof Weststeiermark, kostet regulär übrigens 13,80 Euro. Mit einer Vorteilscard werden die regulären Preise um 50 Prozent günstiger.
Auf den neuen Interregio-Verbindungen gibt es nicht überall Sparschiene-Angebote. Judenburg-Graz kostet 28,20 Euro, Judenburg-Klagenfurt mit Sparschiene nur 9,90 Euro.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.