Ab 9,90 Euro: So viel kosten neue Zugverbindungen

Ab 19 Euro nach Italien

Nach Venedig geht’s ab Graz mit der Sparschiene um 20,90 Euro, nach Triest um 19 Euro, nach München um 35 und nach Köln um 62,60 Euro. Wer von Bruck an der Mur nach Villach will, zahlt mit der Sparschiene 14,90 Euro, regulär ohne Ermäßigungen sind es 44,10 Euro. Der kürzeste Weg auf der neuen Strecke, Graz-Bahnhof Weststeiermark, kostet regulär übrigens 13,80 Euro. Mit einer Vorteilscard werden die regulären Preise um 50 Prozent günstiger.