Koralmbahn-Strecke

Ab 9,90 Euro: So viel kosten neue Zugverbindungen

Steiermark
06.10.2025 19:00

Seit heute, Montag, können Bahnfahrer Tickets für die neue Koralmbahnstrecke buchen, die ab 14. Dezember bedient wird. Von Bruck an der Mur und Graz geht es dann auch direkt nach Venedig, Triest, München und Köln. Wer früh dran ist, sichert sich Schnäppchenpreise. 

Wer am 15. Dezember – dem ersten Montag, an dem die Koralmbahn in Betrieb geht – seine Weihnachtseinkäufe in Klagenfurt erledigen will, bekommt aktuell günstige Preise: 9,90 Euro kostet ein nicht stornierbares Sparschiene-Ticket (an einen bestimmten Zug gebunden) von Graz nach Klagenfurt. Ein flexibles Standard-Ticket ohne Ermäßigungen kostet 29,40 Euro, eine Sitzplatz-Reservierung drei Euro.

Wer sich eine besonders luxuriöse Jungfernfahrt auf der Koralmbahn leisten will, düst mit der Sparschiene ab 19,90 Euro erster Klasse nach Kärnten. Railjet (54 Minuten) und Railjet Express (41 Minuten) kosten übrigens gleich viel.

Ab 14. Dezember fahren Personenzüge durch den neuen Koralmtunnel. 
Ab 19 Euro nach Italien
Nach Venedig geht’s ab Graz mit der Sparschiene um 20,90 Euro, nach Triest um 19 Euro, nach München um 35 und nach Köln um 62,60 Euro. Wer von Bruck an der Mur nach Villach will, zahlt mit der Sparschiene 14,90 Euro, regulär ohne Ermäßigungen sind es 44,10 Euro. Der kürzeste Weg auf der neuen Strecke, Graz-Bahnhof Weststeiermark, kostet regulär übrigens 13,80 Euro. Mit einer Vorteilscard werden die regulären Preise um 50 Prozent günstiger.

Auf den neuen Interregio-Verbindungen gibt es nicht überall Sparschiene-Angebote. Judenburg-Graz kostet 28,20 Euro, Judenburg-Klagenfurt mit Sparschiene nur 9,90 Euro. 

Hannah Michaeler
