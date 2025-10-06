Skigebiete angezuckert: „Da kommt Vorfreude auf!“

„Da kommt Winterstimmung und Vorfreude auf!“, sagt Karl Fussi. Der Geschäftsführer der Lifte im Lachtal und am Kreischberg jubelt über den ersten Schnee, der die steirischen Skigebiete am Sonntag kräftig angezuckert hat. „Die Wandersaison ist im Ausklingen, mit dem Kopf sind wir aber schon bei der Wintersaison“, sagt er.