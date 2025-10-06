Vorteilswelt
Vorbote auf den Winter

Skigebiete angezuckert: „Da kommt Vorfreude auf!“

Steiermark
06.10.2025 15:00
Auf der Tauplitzalm fahren schon die Schneemobile.
Auf der Tauplitzalm fahren schon die Schneemobile.(Bild: Die Tauplitz)

Vielerorts in den steirischen Gebirgen fiel am Sonntag und am Montag der erste Schnee. Gerade stürmten noch Wanderer die Berge, jetzt sind die Tourismusgebiete schon bereit für die Wintersaison. Inklusive einiger Neuerungen.

„Da kommt Winterstimmung und Vorfreude auf!“, sagt Karl Fussi. Der Geschäftsführer der Lifte im Lachtal und am Kreischberg jubelt über den ersten Schnee, der die steirischen Skigebiete am Sonntag kräftig angezuckert hat. „Die Wandersaison ist im Ausklingen, mit dem Kopf sind wir aber schon bei der Wintersaison“, sagt er.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auf der Webcam der Planai-Bergstation bei Schladming: „Das ist jetzt der erste Vorbote für den Winter. Die frische, klare Luft kann man noch zum Wandern nützen“, sagt Mathias Schattleitner, Chef der Tourismusregion Schladming-Dachstein. Bis Anfang November bleiben noch viele Hütten und Bergbahnen geöffnet.

Wintereinbruch in den Skigebieten der Vier-Berge-Schaukel
Wintereinbruch in den Skigebieten der Vier-Berge-Schaukel(Bild: Reiteralm Bergbahnen)
Wintereinbruch in den Skigebieten der Vier-Berge-Schaukel
Wintereinbruch in den Skigebieten der Vier-Berge-Schaukel(Bild: Reiteralm Bergbahnen)
Wintereinbruch in den Skigebieten der Vier-Berge-Schaukel
Wintereinbruch in den Skigebieten der Vier-Berge-Schaukel(Bild: Wolfgang Steindacher)
Wintereinbruch in den Skigebieten der Vier-Berge-Schaukel
Wintereinbruch in den Skigebieten der Vier-Berge-Schaukel(Bild: Wolfgang Steindacher)
Wintereinbruch in den Skigebieten der Vier-Berge-Schaukel
Wintereinbruch in den Skigebieten der Vier-Berge-Schaukel(Bild: Wolfgang Steindacher)

Am 29. November soll dann bereits die Skisaison eingeläutet werden – zumindest auf der Tauplitz. „Die Vorbereitungen sind beinahe schon abgeschlossen“, berichtet Geschäftsführer Hubert Mayrhofer. Der Berghof Tauplitzalm wurde samt Lift, Balkonen und Speisesaal erneuert, Investitionen in die Beschneiung getätigt. „Die Beschneiung braucht es sowieso immer zusätzlich zum Naturschnee für die Pistenqualität“, erklärt Mayrhofer.

Die Lachtal-Lifte starten am 5. Dezember in die Saison.
Die Lachtal-Lifte starten am 5. Dezember in die Saison.(Bild: Lachtal-Lifte)
Die Lachtal-Lifte starten am 5. Dezember in die Saison.
Die Lachtal-Lifte starten am 5. Dezember in die Saison.(Bild: Lachtal-Lifte)
Schnee liegt auch bereits auf der Tauplitzalm.
Schnee liegt auch bereits auf der Tauplitzalm.(Bild: Die Tauplitz)
Schnee liegt auch bereits auf der Tauplitzalm.
Schnee liegt auch bereits auf der Tauplitzalm.(Bild: Die Tauplitz)
Schnee liegt auch bereits auf der Tauplitzalm.
Schnee liegt auch bereits auf der Tauplitzalm.(Bild: Die Tauplitz)
Schnee liegt auch bereits auf der Tauplitzalm.
Schnee liegt auch bereits auf der Tauplitzalm.(Bild: Die Tauplitz)

Auch die Vier-Berge-Schaukel startet mit Neuigkeiten in die Saison: zwei erneuerte Bahnen zwischen Planai und Hauser Kaibling und die Backstreet Boys beim Ski-Opening 2025. „Wir erwarten 50.000 Leute an drei Tagen.“

Man erhofft sich aber nicht nur volle Hütten und Hotels, sondern vor allem volle Pisten. „Mit dem ersten Schnee steigt auch das Interesse an den Saisonkarten“, sagt Fussi. Diese können selbstverständlich schon online gekauft werden.

