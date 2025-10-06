After imprisonment in Israel
Return to Austria: Ex-ÖSV downhill skier free again
Julian Schütter returns home. The former ÖSV downhill skier, who was arrested by the Israeli military after an aid mission for the Gaza Strip, was released on Monday - as were three other Austrian activists.
On Thursday, the Israeli Foreign Ministry announced that no ship from the Gaza aid flotilla had reached the Gaza Strip. According to the organizers of the Global Sumud Flotilla, the Israeli navy intercepted around 40 of 45 boats in the Mediterranean carrying aid supplies for the suffering Palestinians in the Gaza Strip. Julian Schütter and three other activists from Austria were arrested.
According to "Global Movement to Gaza", the four Austrian citizens were released on Monday. After a flight to Athens, where they will undergo medical examinations, they will return to Austria in the evening.
The activists were held in Ktzi'ot prison. A prison which, according to the organization, "is intended for terror suspects and is known for inhumane conditions".
Eleven World Cup appearances
Schütter ended his career in February 2024. The former professional skier, known as an environmental activist, won silver in the downhill at the 2019 Junior World Championships, competed in 60 European Cup races and finished third on the podium once. He competed in the World Cup eleven times.
