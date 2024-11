„Hier geraten viele Kunden in eine teure Abofalle“

„Fragwürdige Praxis, die man publik machen muss“

Doch damit nicht genug. Was den „Krone“-Leser noch viel mehr aufregt: „Wenn man die Kaution nicht proaktiv zurückfordert, wird die Buchung automatisch in ein ,Pro-Abonnement’ umgewandelt. Dieses Abo startet bei 1400 Euro für 28 Tage und hat eine Mindestlaufzeit von zwei Jahren. Viele Kunden, die das übersehen, geraten in eine teure Abofalle.“ Er halte dies für „eine besonders fragwürdige Praxis, die unbedingt publik gemacht werden sollte“.