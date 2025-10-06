Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach zwei Jahrzehnten

Viel zu teuer: Oberwart streicht das „Ruftaxi“

Burgenland
06.10.2025 06:00
Oberwart streicht das Ruftaxi – Stadt will auf gezielte Unterstützung für jene setzen, die sie ...
Oberwart streicht das Ruftaxi – Stadt will auf gezielte Unterstützung für jene setzen, die sie brauchen(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Gemeinderat spricht sich für Streichung des Angebots aus. Als Gründe werden Missbrauch bei Gutscheinen und zu hohen Kosten genannt, Hilfe soll künftig gezielt an Bedürftige gehen.

0 Kommentare

Nach über 20 Jahren wird das Ruftaxi in Oberwart eingestellt. Die Stadt hat die beteiligten Taxibetriebe kürzlich informiert, dass das Angebot mit Jahresende ausläuft. Im offiziellen Schreiben heißt es: „Aufgrund der angespannten Budgetsituation hat die Stadtgemeinde alle in Betracht kommenden Einsparungspotenziale aufzugreifen. In der Gemeinderatssitzung am 18. September wurde damit auch die Einstellung Vereinbarung für die Abwicklung von Transportdiensten beschlossen.“ Das Ruftaxi kostete zuletzt zwischen 40.000 und 50.000 Euro pro Jahr. Zwei Betriebe führten die Fahrten durch, pro Jahr wurden rund 6.000 Gutscheine ausgegeben. Fahrgäste zahlten drei Euro pro Fahrt, die Gemeinde stockte den Rest auf.

Kosten und Missbrauch ausschlaggebend
In den vergangenen Jahren kam es jedoch auch zu Missbrauch bei den Gutscheinen, zudem sei die Zielgruppenansprache nicht immer treffsicher gewesen. Für viele ältere Bürger war das Ruftaxi über die Jahre ein wichtiges Transportangebot. Es erleichterte den Alltag, sorgte für Mobilität und half, selbstständig am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Zukünftige Unterstützung soll gezielter bei Bedürftigen ankommen
Künftig soll die Stadt die Unterstützung gezielter gestalten, sodass sie jenen zugutekommt, die sie wirklich benötigen. Bürgermeister Georg Rosner erklärt: „Mindestpensionisten, Bezieher von Heizkostenzuschüssen und Empfänger von Ausgleichszahlungen sollen weiterhin gefördert werden. Der Kultur- und Sozialausschuss wurde beauftragt, ein Konzept für die zukünftige Unterstützung auszuarbeiten.“ Die Einstellung des Ruftaxis ist Teil eines langfristigen Finanzplans. Insgesamt sollen Einsparungen im Umfang von rund drei Millionen Euro umgesetzt werden, um die Handlungsfähigkeit für zukünftige Investitionen zu gewährleisten. 

Porträt von Carina Fenz
Carina Fenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
11° / 13°
Symbol leichter Regen
Güssing
4° / 14°
Symbol bedeckt
Mattersburg
8° / 13°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
9° / 13°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
6° / 13°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Menschen kämpfen gegen Wind und Regen, während sie die Straße entlanggehen, als der Sturm am 5. ...
Starke Unwetter
Sturmchaos in Europa: Flüge und Fähren gestrichen
Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Was wir über die Drohnen in München wissen
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
127.402 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
125.577 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: Trauer um Daniel (17)
98.540 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1392 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1081 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Ausland
Polizei forschte Drohnenpilot in Frankfurt aus
917 mal kommentiert
Symbolbild
Mehr Burgenland
Planquadrat-Bilanz
Gefährliche Fahrt: Betrunken und ohne Führerschein
Streit mit Nachbarn
Riesenhund „Nanuk“ droht jetzt der Rauswurf
Neun Kategorien
Rot-Goldene Traube für die besten Winzer
Krone Plus Logo
Kinder ja oder nein?
Frage nach Nachwuchs sollte Tabuthema sein!
Mit Harvard-Erfahrung
Top-Arzt soll Aufbau der Privat-Uni vorantreiben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf