Viel zu teuer: Oberwart streicht das „Ruftaxi“

Nach über 20 Jahren wird das Ruftaxi in Oberwart eingestellt. Die Stadt hat die beteiligten Taxibetriebe kürzlich informiert, dass das Angebot mit Jahresende ausläuft. Im offiziellen Schreiben heißt es: „Aufgrund der angespannten Budgetsituation hat die Stadtgemeinde alle in Betracht kommenden Einsparungspotenziale aufzugreifen. In der Gemeinderatssitzung am 18. September wurde damit auch die Einstellung Vereinbarung für die Abwicklung von Transportdiensten beschlossen.“ Das Ruftaxi kostete zuletzt zwischen 40.000 und 50.000 Euro pro Jahr. Zwei Betriebe führten die Fahrten durch, pro Jahr wurden rund 6.000 Gutscheine ausgegeben. Fahrgäste zahlten drei Euro pro Fahrt, die Gemeinde stockte den Rest auf.