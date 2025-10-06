Viel zu teuer: Oberwart streicht das „Ruftaxi“

Gemeinderat spricht sich für Streichung des Angebots aus. Als Gründe werden Missbrauch bei Gutscheinen und zu hohen Kosten genannt, Hilfe soll künftig gezielt an Bedürftige gehen.
Nach über 20 Jahren wird das Ruftaxi in Oberwart eingestellt. Die Stadt hat die beteiligten Taxibetriebe kürzlich informiert, dass das Angebot mit Jahresende ausläuft. Im offiziellen Schreiben heißt es: „Aufgrund der angespannten Budgetsituation hat die Stadtgemeinde alle in Betracht kommenden Einsparungspotenziale aufzugreifen. In der Gemeinderatssitzung am 18. September wurde damit auch die Einstellung Vereinbarung für die Abwicklung von Transportdiensten beschlossen.“ Das Ruftaxi kostete zuletzt zwischen 40.000 und 50.000 Euro pro Jahr. Zwei Betriebe führten die Fahrten durch, pro Jahr wurden rund 6.000 Gutscheine ausgegeben. Fahrgäste zahlten drei Euro pro Fahrt, die Gemeinde stockte den Rest auf.
Kosten und Missbrauch ausschlaggebend
In den vergangenen Jahren kam es jedoch auch zu Missbrauch bei den Gutscheinen, zudem sei die Zielgruppenansprache nicht immer treffsicher gewesen. Für viele ältere Bürger war das Ruftaxi über die Jahre ein wichtiges Transportangebot. Es erleichterte den Alltag, sorgte für Mobilität und half, selbstständig am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Zukünftige Unterstützung soll gezielter bei Bedürftigen ankommen
Künftig soll die Stadt die Unterstützung gezielter gestalten, sodass sie jenen zugutekommt, die sie wirklich benötigen. Bürgermeister Georg Rosner erklärt: „Mindestpensionisten, Bezieher von Heizkostenzuschüssen und Empfänger von Ausgleichszahlungen sollen weiterhin gefördert werden. Der Kultur- und Sozialausschuss wurde beauftragt, ein Konzept für die zukünftige Unterstützung auszuarbeiten.“ Die Einstellung des Ruftaxis ist Teil eines langfristigen Finanzplans. Insgesamt sollen Einsparungen im Umfang von rund drei Millionen Euro umgesetzt werden, um die Handlungsfähigkeit für zukünftige Investitionen zu gewährleisten.
