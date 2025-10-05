Gefährliche Fahrt: Betrunken und ohne Führerschein

Rund 755 Fahrzeuglenker wurden dabei überprüft, 688 Alko- und Alkovortests durchgeführt – die meisten ohne Beanstandungen. Doch 15 Lenker saßen trotz allem betrunken oder unter Drogeneinfluss am Steuer. Drei Männer hatten mehr als 0,5 Promille, sieben Lenker (darunter eine Frau) lagen über der 0,8-Promille-Grenze, fünf weitere Männer standen unter Suchtmitteleinfluss. Den Spitzenwert meldeten die Beamten bei einem 34-jährigen Autofahrer aus Oberwart mit 2,0 Promille.