Bilanz Planquadrat

Gefährliche Fahrt: Betrunken und ohne Führerschein

Burgenland
05.10.2025 19:00
Mehr als 750 Fahrzeuglenker hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag bei Schwerpunktaktion im ...
Mehr als 750 Fahrzeuglenker hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag bei Schwerpunktaktion im ganzen Land kontrolliert.

Landesweite Verkehrskontrollen deckten Alkohol- und Drogenlenker auf. Unter ihnen ein 18-Jähriger im Bezirk Mattersburg, der nicht nur ohne Führerschein unterwegs war, sondern 0,84 Promille im Blut hatte.

Die „Aktion scharf“ überraschte die Autofahrer in der Nacht auf Sonntag völlig unerwartet: Zwischen 16 Uhr nachmittags und 2 Uhr nachts kontrollierten die Einsatzkräfte landesweit den Straßenverkehr, ohne dass vorher auf die Schwerpunktaktion hingewiesen wurde.

Die Polizei führte insgesamt 688 Alkotests durch.
Die Polizei führte insgesamt 688 Alkotests durch.

Rund 755 Fahrzeuglenker wurden dabei überprüft, 688 Alko- und Alkovortests durchgeführt – die meisten ohne Beanstandungen. Doch 15 Lenker saßen trotz allem betrunken oder unter Drogeneinfluss am Steuer. Drei Männer hatten mehr als 0,5 Promille, sieben Lenker (darunter eine Frau) lagen über der 0,8-Promille-Grenze, fünf weitere Männer standen unter Suchtmitteleinfluss. Den Spitzenwert meldeten die Beamten bei einem 34-jährigen Autofahrer aus Oberwart mit 2,0 Promille.

Junger Lenker ohne Schein und mit Promille
Im Bezirk Mattersburg fiel ein 18-jähriger Pkw-Lenker auf der S31 auf: kein Führerschein, dafür 0,84 Promille. Die Weiterfahrt wurde sofort untersagt, die Anzeige an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde übermittelt.

Hunderte Anzeigen und Tempoverstöße
Die Bilanz des Wochenendes: 12 Führerscheine wurden abgenommen, insgesamt 182 Organstrafverfügungen ausgestellt, 293 sonstige Anzeigen erteilt und 459 Lenker müssen für Geschwindigkeitsübertretungen zahlen. Viele der Betroffenen zeigten sich überrascht – die Polizei betont jedoch: Blitz-Kontrollen wie diese zeigen, wer die Straßen wirklich sicher hält.

Porträt von Carina Fenz
Carina Fenz
Burgenland
