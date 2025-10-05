Riesenhund „Nanuk“ droht jetzt der Rauswurf

„Ich gehe viermal am Tag mit ihm raus. Nanuk gibt mir Halt und Struktur. Ohne ihn könnte ich das alles nicht aushalten“, sagt die geschiedene Frau, die allein lebt. Sie kritisiert, dass Nachbarn sich in ihr Leben einmischen: „Leute müssen klarkommen, wenn jemand Neues einzieht. Leben und leben lassen.“ Mit frecher Direktheit fügt sie hinzu: „Über ausschweifendes Liebesleben um 2 Uhr morgens stört sich niemand, aber über den Hund schon.“