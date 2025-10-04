Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Service vom Herzen

Mobilitätsbüro Nummer 10 eröffnet in Wolfsberg

Kärnten
04.10.2025 14:00
Loidl, Schuschnig und Radl vor dem Bahnhof Wolfsberg, in welchem das Mobilitätsbüro ab sofort ...
Loidl, Schuschnig und Radl vor dem Bahnhof Wolfsberg, in welchem das Mobilitätsbüro ab sofort untergebracht ist.(Bild: Hannes Mößlacher)

Kärnten setzt seinen „anderen Weg“ fort und will weiter auf persönliche Betreuung und Dienstleistung Wert legen. Und das in einem durchaus „historischen Jahr“

0 Kommentare

Zwei Monate noch, dann geht das Jahrhundert-Projekt Koralmbahn in Betrieb. Und im Sog dieser Eisenbahninnovation wird sich in ganz Kärnten der öffentliche Verkehr umstellen; früher, später, öfter, weiter sollen die Verbindungen der „Kärntner Linien“ jedes Tal mit der neuen Hauptachse, aber auch mit den Ausbildungs- und Arbeitsplätzen verbinden.

„Es ist ein historisches Jahr. Und es bringt neue Dimensionen für den öffentlichen Verkehr“, überschlug sich am Freitag Mobilitäts-Landesrat Sebastian Schuschnig in Superlativen, als am Bahnhof Wolfsberg das nächste Mobilitätsbüro eröffnet wurde.

„Kärnten geht da einen anderen Weg. Und ich gratuliere zu den Meilensteinen, die hier gesetzt werden“, streut auch Alfred Loidl, Vorstand der Postbus AG, Rosen. Denn in Wolfsberg eröffnete jetzt schon das zehnte „Mobilitätsbüro“. „Hier kann man noch Menschen sprechen und nicht Automaten“, lobt auch Bürgermeister Alexander Radl diese Einrichtung. Im Büro gibt es Auskünfte über Fahrpläne und Tarife, Ausflugstipps, Fahrkarten, Jugend-mobil-Tickets, Bahnkarten und vieles mehr. „Ein Service, das von Herzen kommt“, sagen die „Kärntner Linien“.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Das hat es mit den Drohnen in München auf sich
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
238.687 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
198.526 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Sport-Mix
Nach erfolgreicher WM warten nun die Flitterwochen
195.443 mal gelesen
Nach der Hochzeit und erfolgreicher Para-Schwimm-WM in Singapur geht es für Andreas Ernhofer und ...
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1127 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
862 mal kommentiert
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
859 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Mehr Kärnten
Service vom Herzen
Mobilitätsbüro Nummer 10 eröffnet in Wolfsberg
St. Veiter Wiesenmarkt
Rollstuhlfahrer prüft Wiesn-Gaudi ohne Barrieren
Vorwürfe gegen Verein
Geschäftsführer von SOS Kinderdorf muss pausieren
Krone Plus Logo
Austria Klagenfurt
Neue Investoren-Gruppe um Ex-Spieler interessiert
Neue Hundeverordnung
„Ganzjährige Leinenpflicht ist Tierquälerei!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf