Mobilitätsbüro Nummer 10 eröffnet in Wolfsberg

„Kärnten geht da einen anderen Weg. Und ich gratuliere zu den Meilensteinen, die hier gesetzt werden“, streut auch Alfred Loidl, Vorstand der Postbus AG, Rosen. Denn in Wolfsberg eröffnete jetzt schon das zehnte „Mobilitätsbüro“. „Hier kann man noch Menschen sprechen und nicht Automaten“, lobt auch Bürgermeister Alexander Radl diese Einrichtung. Im Büro gibt es Auskünfte über Fahrpläne und Tarife, Ausflugstipps, Fahrkarten, Jugend-mobil-Tickets, Bahnkarten und vieles mehr. „Ein Service, das von Herzen kommt“, sagen die „Kärntner Linien“.