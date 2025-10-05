Seilbahn Kahlenberg bleibt weiter in der Schwebe

„Eine Seilbahn auf den Kahlenberg schließen wir weiterhin aus“

Die Stadt Wien hingegen hat „fundamentale, inhaltliche Bedenken“. Obwohl der Koalitionspartner Neos ganz klar dafür ist, heißt es im rot-pinken Regierungsprogramm: „Wir stehen Seilbahnverbindungen als Teil zukunftsorientierter Mobilität offen gegenüber. Unser Ziel ist es, dort, wo sie verkehrlich sinnvoll sind, auch die Voraussetzungen für ihre Realisierung zu schaffen. Eine Seilbahn auf den Kahlenberg schließen wir weiterhin aus.“