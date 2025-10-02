Conference League
The line-up: How Rapid start at Lech Poznan
Here it is, the starting line-up with which Rapid coach Peter Stöger is looking for success in the Conference League duel with Lech Poznan!
The line-up:
Rapid start their second season in the Conference League at Polish champions Lech Poznan today. After reaching the quarter-finals on their debut, the Viennese team are expecting a lot. However, they will not arrive at the Poznan Stadium, which has a capacity of more than 40,000 spectators, with the greatest self-confidence, as they recently suffered a setback with a 3:1 defeat in the derby against Austria.
"We have confidence in ourselves!"
"The players have licked their wounds and are ready for the game," emphasized Rapid coach Peter Stöger before departing for Poland on Wednesday. The 59-year-old will still not be able to rely on winger Petter Nosa Dahl due to muscular problems. With or without him, Hütteldorf are determined to get back to winning ways after two league games without a win. "We have confidence in ourselves, but we have to show a different face than we did in the derby," said Stöger.
