Kommunalbetriebe lassen Spargedanken links liegen

Dass die Tiwag künftig mit zwei Vorständen das Auslangen finden will, stößt bei Jakob Wolf, Klubchef der ÖVP im Tiroler Landtag auf Zustimmung: „In Zeiten knapper Budgets und wachsender Herausforderungen gilt: Jeder muss sparen, auch die Politik und landesnahe Unternehmen. Dass die Tiwag künftig mit einer Doppelspitze auskommt und keinen dritten Vorstand bestellt, ist ein wichtiges und richtiges Signal. Wir alle müssen den Gürtel enger schnallen, da ist es nur konsequent, wenn auch der Landesenergieversorger seine Führungsstruktur strafft“, sagt Wolf. Er begrüße daher die Entscheidung von LH Anton Mattle und Aufsichtsratsvorsitzendem Eduard Wallnöfer.