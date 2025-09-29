Heartbreaking drama
Goalie died after collision during match!
A young soccer goalkeeper in Spain has been declared brain dead two days after a collision with an opponent!
The family of 19-year-old Raúl Ramírez decided to donate his organs to help other people in need, according to the Football Federation of Cantabria (RFCF).
Three days of mourning declared
According to the announcement, three days of mourning have been declared for the entire region in the north of Spain.
Ramírez was in goal for the Spanish fifth division team Colindres. The tragic collision occurred on Saturday during his club's match at Revilla. According to media reports, none of those involved were at fault.
Severe craniocerebral trauma
According to the doctors, the goalkeeper suffered a severe traumatic brain injury and several cardiovascular arrests. The match was abandoned with the score at 1-0 to the home team.
Ramírez was immediately taken to an intensive care unit in the regional capital of Santander, where doctors were unable to save him despite their best efforts.
