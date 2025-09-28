New league leaders
Lewandowski heads Barca to victory against Sociedad!
FC Barcelona are the new leaders in the Spanish soccer league after beating Real Sociedad 2:1 at home!
Barca, plagued by injury worries, turned around a deficit at the Olympic Stadium with goals from Jules Kounde (43') and Robert Lewandowski (59') to move one point ahead of Real Madrid.
Their rivals were beaten 5-2 in the derby against Atletico on Saturday.
Affengruber and Elche surprise
Meanwhile, David Affengruber and Elche caused a sensation. On Sunday, the promoted team with the Lower Austrian defender won 2:1 at home against Celta de Vigo and are now six points behind Barcelona in fourth place after seven rounds. Elche are the only team apart from the leaders who are still without defeat.
