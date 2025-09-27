Reaktionen zum A9-Ausbau: „Schub für Wirtschaft“

Kunasek: „Verkehrsideologische Geisterfahrt gestoppt“

Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) sieht in der Entscheidung auch die Konsequenzen von Druck in Wien und seiner Gespräche mit Hanke. „Wir haben im Rahmen unserer Regierungsklausur im Frühjahr in Seggauberg einen Forderungskatalog von sieben weiß-grünen Leitprojekten an die Bundesregierung in Wien geschickt. Ein Punkt daraus war der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Mit der nun angekündigten Einleitung der Planungen für den Ausbau der A9 im Süden von Graz wird ein weiterer Schritt in der Umsetzung unseres Regierungsprogramms gesetzt.“