One goal is enough
Ronivaldo heads BW Linz to victory against Altach!
Ronivaldo gave Blau-Weiß Linz a 1-0 home win over SCR Altach on Saturday! The top scorer of the previous season headed home in the 42nd minute to ensure that his club moved up to tenth place and extended their lead over Bundesliga bottom club GAK to two points. Vorarlberg, who were shorthanded from the 70th minute after Mohamed Ouedraogo was shown a yellow card, slipped from second to fourth.
Ronivaldo was back in the starting line-up for the first time since suffering a muscle injury against Ried on August 23rd and thus started alongside Shon Weissman. However, it was Altacher who were initially on the offensive - Ousmane Diawara shot wide from five yards out (4th).
Ronivaldo heads over, Stojanovic makes a mistake
The visitors' strong opening phase was soon over and the game developed without any major highlights - until the 33rd minute: After a cross from Thomas Goiginger, Weissman tried a back-heel and the ball flew just wide of the far corner (33').
Weismann was also involved in the golden goal. The Israeli passed the ball with his sole to Simon Pirkl, whose cross was headed in by Ronivaldo. However, Altach goalkeeper Dejan Stojanovic did not cut a good figure.
The Vorarlberg side fought for the equalizer with ineffectual means, but the Linz defence never really faltered and goalkeeper Viktor Baier only had to intervene with a deflected free-kick from Erkin Yalcin (81').
At this point, SCR were already numerically outnumbered. Weissman missed the chance for a higher Blue-White victory, failing to beat Stojanovic from close range (79').
The result:
FC Blau-Weiß Linz - SCR Altach 1:0 (1:0)
Linz, Hofmann Personal Stadion, 4000 spectators, SR Weinberger
Goal: 1:0 (42.) Ronivaldo
Yellow-Red: Ouedraogo (70th/repeated foul)
Yellow cards: Cvetko, Maier, Pasic or Milojevic, Diawara
Blau-Weiß: Baier - Bakatukanda, Maranda, Moormann - Reiter (85. Wähling), Pasic, Cvetko (57. Fofana), Pirkl - Weissman, Ronivaldo (64. Maier), Goiginger
Altach: Stojanovic - Milojevic (83. Fetahu), Zech, Koller - Ingolitsch, Jäger, Massombo, Ouedraogo - Greil (74. Lukacevic), Diawara (74. Yalcin), Mustapha (64. Hrstic)
This article has been automatically translated,
read the original article here.
