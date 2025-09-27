Feuerwehr Oberpullendorf erhielt neue Ausrüstung

Im Zuge der Feiern zum 135-Jahr-Jubiläum der Stadtfeuerwehr Oberpullendorf wurden das neue Katastrophenschutzlager, drei neue Fahrzeuge und ein Notstromaggregat gesegnet.
Die Gerätschaften wurden in den vergangenen vier Jahren für die Umsetzung des Katastrophenschutzkonzepts angeschafft, welches gemeinsam mit dem Landesfeuerwehrverband ausgearbeitet wurde. „Jeder Cent und jeder Euro, die in das Feuerwehrwesen im Burgenland investiert werden, sind wichtig, denn sie dienen dem Schutz der Bevölkerung“, betonte Feuerwehrreferent Landesrat Heinrich Dorner bei der Festveranstaltung, der auch Oberpullendorfs Bürgermeister, Johann Heisz, Vizebürgermeister Nikolaus Dominkovits, Feuerwehrkommandant Abschnittsbrandinspektor Andreas Schmidt, und sein Stellvertreter, Oberbrandinspektor Harald Stinakovits, und zahlreiche weitere Ehrengäste bewohnten. Die Freiwillige Feuerwehr Oberpullendorf zählt insgesamt 112 Mitglieder, davon sind 13 Frauen. 24 Mädchen und Burschen engagieren sich bei der Feuerwehrjugend.
Bei den neuen Fahrzeugen und Gerätschaften handelt es sich um ein Wechselladerfahrzeug mit Kran, eine Drehleiter mit Korb, ein Rüstlöschfahrzeug mit Allradantrieb sowie auch ein Notstromerzeuger. Das Katastrophenschutzlager, das an das Feuerwehrhaus angebaut wurde, ist 250 groß. Insgesamt wurden für die moderne Ausstattung fast zwei Millionen Euro investiert, 1,3 Millionen Euro steuerte das Land bei, den Rest brachten die Stadtgemeinde und die Feuerwehr Oberpullendorf auf.
Kommentare
