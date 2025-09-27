Feuerwehr Oberpullendorf erhielt neue Ausrüstung

Die Gerätschaften wurden in den vergangenen vier Jahren für die Umsetzung des Katastrophenschutzkonzepts angeschafft, welches gemeinsam mit dem Landesfeuerwehrverband ausgearbeitet wurde. „Jeder Cent und jeder Euro, die in das Feuerwehrwesen im Burgenland investiert werden, sind wichtig, denn sie dienen dem Schutz der Bevölkerung“, betonte Feuerwehrreferent Landesrat Heinrich Dorner bei der Festveranstaltung, der auch Oberpullendorfs Bürgermeister, Johann Heisz, Vizebürgermeister Nikolaus Dominkovits, Feuerwehrkommandant Abschnittsbrandinspektor Andreas Schmidt, und sein Stellvertreter, Oberbrandinspektor Harald Stinakovits, und zahlreiche weitere Ehrengäste bewohnten. Die Freiwillige Feuerwehr Oberpullendorf zählt insgesamt 112 Mitglieder, davon sind 13 Frauen. 24 Mädchen und Burschen engagieren sich bei der Feuerwehrjugend.