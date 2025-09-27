Vorteilswelt
Tragödie im Burgenland

Junge Frau stirbt bei Frontalcrash mit Alko-Lenker

Burgenland
27.09.2025 10:39
Bei einem Frontalzusammenstoß im Gemeindegebiet von Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf) ist am ...
Bei einem Frontalzusammenstoß im Gemeindegebiet von Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf) ist am Freitagabend eine 25-jährige Frau aus Pinkafeld gestorben.(Bild: BFKDO Jennersdorf)

Verheerender Unfall im burgenländischen Rudersdorf: Nach einer schweren Kollision am Freitagabend mit einem entgegenkommenden Fahrzeug ist eine 25-jährige Frau gestorben. Der alkoholisierte 51-jährige Lenker kam von der Fahrbahnseite ab und stieß mit dem Wagen der Frau frontal zusammen. 

Der 51-Jährige aus dem Bezirk Jennersdorf war auf der B56 von Fürstenfeld in Richtung Ungarn unterwegs gewesen. Der Mann kam auf die linke Fahrbahnseite und stieß frontal gegen das Auto der entgegenkommenden Lenkerin, teilte die Polizei am Samstag mit.

Die 25-Jährige wurde im Wagen eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen.
Die 25-Jährige wurde im Wagen eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen.(Bild: BFKDO Jennersdorf)

Durch Kollision in Straßengraben geschleudert
Der Wagen der Frau wurde in den Straßengraben geschleudert und kam halb auf der Böschung, halb in einem Graben zum Stillstand. Die 25-Jährige wurde im Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Der Pkw des 51-Jährigen kam nach der Kollision rund 120 bis 150 Meter entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Der Mann erlitt leichte Verletzungen.

Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde die 25-Jährige ins Unfallkrankenhaus Graz gebracht, wo sie aufgrund ihrer schweren Verletzungen starb.

