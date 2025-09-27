Junge Frau stirbt bei Frontalcrash mit Alko-Lenker

Durch Kollision in Straßengraben geschleudert

Der Wagen der Frau wurde in den Straßengraben geschleudert und kam halb auf der Böschung, halb in einem Graben zum Stillstand. Die 25-Jährige wurde im Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Der Pkw des 51-Jährigen kam nach der Kollision rund 120 bis 150 Meter entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Der Mann erlitt leichte Verletzungen.