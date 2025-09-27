Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Agratt Burgenland“

Neue Serie: Warum unsere Historie so besonders ist

Burgenland
27.09.2025 19:00
Kriegsende in Lockenhaus 1945: Russische Soldaten entfernen ein Schild der NSDAP-Ortsgruppe.
Kriegsende in Lockenhaus 1945: Russische Soldaten entfernen ein Schild der NSDAP-Ortsgruppe.(Bild: Krone KREATIV/zVg)

Am 5. Oktober startet in der „Krone“ die neue Serie „Agratt Burgenland“. Der renommierte Historiker Herbert Brettl blickt dabei auf Ereignisse und Entwicklungen in der Geschichte unseres Landes zurück.

0 Kommentare

Das Wort „Agratt“ leitet sich von „akkurat“ her und bedeutet „ausgerechnet“ oder „genau“. So wird es im Buch „Hundert Wörter Burgenländisch“ von Jakob Michael Perschy erklärt. Wir verwenden es für den Titel unserer neuen historischen Serie „Agratt Burgenland“. Ganz einfach, weil unsere Heimat nicht nur das jüngste Bundesland ist, sondern sich auch in seiner Geschichte auf vielfache Weise vom Rest Österreichs unterscheidet.

Wir wollen die Geschichte aber nicht anhand von trockenen Jahreszahlen erzählen, sondern Entwicklungen in sozialer, kultureller oder politischer Hinsicht aufzeigen. Von Entwicklungen im Weinbau über Meilensteine in der Infrastruktur bis hin zu bedeutenden regionalen Ereignissen reicht die Palette in der ersten Staffel. Selbstverständlich spielen dabei auch die einzelnen Regionen des Landes eine wichtige Rolle.

Historiker Dr. Herbert Brettl
Historiker Dr. Herbert Brettl(Bild: Charlotte Titz)

Aufbereitet hat diese Themen der promovierte Historiker Herbert Brettl aus Halbturn, dessen Arbeiten und Forschungen bereits vielfach ausgezeichnet wurden. Er hat zahlreiche Bücher und Beiträge zur burgenländisch-westungarischen Zeitgeschichte verfasst, etwa über den Nationalsozialismus, die Geschichte oder Roma und Sinti oder die Entwicklung des ländlichen Raumes. Brettl betreibt außerdem auch einen „Burgenland History Blog“ und des „Burgenland History Podcast“.

Historisches Material und Fotos gesucht
Doch auch sie, liebe Leser, können sich an unserer neuen wöchentlichen Reihe „Agratt Burgenland“ beteiligen. Senden Sie uns Vorschläge für Themen oder historisches Material, wie etwa Bilder oder Texte. Schließlich gibt es noch viele Bereiche und Felder der burgenländischen Geschichte zu entdecken und zu beleuchten. Schicken Sie uns ihr Material einfach mit dem Kennwort „Agratt Burgenland“ per Mail an: burgenland@kronenzeitung.at oder per Post an die „Krone“-Burgenland, Hauptstraße 22A, 7000 Eisenstadt. Wir freuen uns schon auf ihre Zusendungen!

Porträt von Philipp Wagner
Philipp Wagner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
11° / 17°
Symbol bedeckt
Güssing
13° / 16°
Symbol bedeckt
Mattersburg
11° / 16°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
12° / 19°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
11° / 16°
Symbol bedeckt

krone.tv

In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
124.764 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
112.723 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Steiermark
Als Babys vertauscht, nach 35 Jahren gefunden
110.502 mal gelesen
Jessica (links) und Doris haben sich gefunden. Die „Krone“ kennt ihre Geschichte. 
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
3246 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
2877 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1291 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Mehr Burgenland
Für Katastrophenschutz
Feuerwehr Oberpullendorf erhielt neue Ausrüstung
Tragödie im Burgenland
Junge Frau stirbt bei Frontalcrash mit Alko-Lenker
Bernhard Viktorin
„Kann Klaus Eckel mittlerweile das Wasser reichen“
Jetzt Tickets sichern!
Minus 25 Prozent auf „The Christmas Gospel“
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf