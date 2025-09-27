Neue Serie: Warum unsere Historie so besonders ist

Am 5. Oktober startet in der „Krone“ die neue Serie „Agratt Burgenland“. Der renommierte Historiker Herbert Brettl blickt dabei auf Ereignisse und Entwicklungen in der Geschichte unseres Landes zurück.
Das Wort „Agratt“ leitet sich von „akkurat“ her und bedeutet „ausgerechnet“ oder „genau“. So wird es im Buch „Hundert Wörter Burgenländisch“ von Jakob Michael Perschy erklärt. Wir verwenden es für den Titel unserer neuen historischen Serie „Agratt Burgenland“. Ganz einfach, weil unsere Heimat nicht nur das jüngste Bundesland ist, sondern sich auch in seiner Geschichte auf vielfache Weise vom Rest Österreichs unterscheidet.
Wir wollen die Geschichte aber nicht anhand von trockenen Jahreszahlen erzählen, sondern Entwicklungen in sozialer, kultureller oder politischer Hinsicht aufzeigen. Von Entwicklungen im Weinbau über Meilensteine in der Infrastruktur bis hin zu bedeutenden regionalen Ereignissen reicht die Palette in der ersten Staffel. Selbstverständlich spielen dabei auch die einzelnen Regionen des Landes eine wichtige Rolle.
Aufbereitet hat diese Themen der promovierte Historiker Herbert Brettl aus Halbturn, dessen Arbeiten und Forschungen bereits vielfach ausgezeichnet wurden. Er hat zahlreiche Bücher und Beiträge zur burgenländisch-westungarischen Zeitgeschichte verfasst, etwa über den Nationalsozialismus, die Geschichte oder Roma und Sinti oder die Entwicklung des ländlichen Raumes. Brettl betreibt außerdem auch einen „Burgenland History Blog“ und des „Burgenland History Podcast“.
Historisches Material und Fotos gesucht
Doch auch sie, liebe Leser, können sich an unserer neuen wöchentlichen Reihe „Agratt Burgenland“ beteiligen. Senden Sie uns Vorschläge für Themen oder historisches Material, wie etwa Bilder oder Texte. Schließlich gibt es noch viele Bereiche und Felder der burgenländischen Geschichte zu entdecken und zu beleuchten. Schicken Sie uns ihr Material einfach mit dem Kennwort „Agratt Burgenland“ per Mail an: burgenland@kronenzeitung.at oder per Post an die „Krone“-Burgenland, Hauptstraße 22A, 7000 Eisenstadt. Wir freuen uns schon auf ihre Zusendungen!
