Neue Serie: Warum unsere Historie so besonders ist

Historisches Material und Fotos gesucht

Doch auch sie, liebe Leser, können sich an unserer neuen wöchentlichen Reihe „Agratt Burgenland“ beteiligen. Senden Sie uns Vorschläge für Themen oder historisches Material, wie etwa Bilder oder Texte. Schließlich gibt es noch viele Bereiche und Felder der burgenländischen Geschichte zu entdecken und zu beleuchten. Schicken Sie uns ihr Material einfach mit dem Kennwort „Agratt Burgenland“ per Mail an: burgenland@kronenzeitung.at oder per Post an die „Krone“-Burgenland, Hauptstraße 22A, 7000 Eisenstadt. Wir freuen uns schon auf ihre Zusendungen!